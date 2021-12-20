Рост розничного товарооборота Украины в ноябре ускорился до 5,8% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 5,8%, тогда как в октябре рост составил 5,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, в ноябре по сравнению с октябрем-2021 розничный товарооборот увеличился на 0,1%.

В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года оборот розничной торговли возрос на 11,2%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Черновицкой (на 27,6%), Тернопольской (на 24,4%), Закарпатской (на 20,3%), Винницкой (на 19%), Львовской (на 18,1%), Полтавской (на 17,5%), Ривненской (на 15,3%), Черкасской (на 13,3%), Хмельницкой (на 13%), Одесской (на 12,6), Ивано-Франковской и Черниговской (на 12,4%), Киевской (на 12%), Николаевской (на 11,5%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.