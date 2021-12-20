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Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в III кв.-2021 с 2,4% до 2,7%
17:26 20.12.2021 |
Реальный валовый внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, такую уточненную оценку сообщила Государственная служба статистики в понедельник, предварительно оценившая рост в середине ноября в 2,4%.
Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 1 трлн 498,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 36,15 тыс. грн.
Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5%, что чуть лучше предварительной оценки в 1,4%.
Статведомство уточнило, что изменение дефлятора составило 25,5% по сравнению с 26,4% во втором квартале и 20,7% – в первом квартале этого года.
В сентябре Госстат также улучшил оценку роста украинской экономики во втором квартале этого года – с 5,4% до 5,7% и определил номинальный ВВП на уровне 1 трлн 169,4 млрд грн.
Тогда как в июне ведомство, наоборот, ухудшило оценку спада украинской экономики в первом квартале этого года – с 2% до 2,2%, подсчитав номинальный ВВП на уровне 1 трлн 8,6 млрд грн.
По данным ведомства, в первом квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года, во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.
Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 853,69 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертом – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).
Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году – на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. – соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.
Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%. Однако в центробанке отметили, что показатель может быть и ниже.
Валовой внутренний продукт производственным методом в III кв. 2021 года¹
|Валовая добавленная стоимость в фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., %
|В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|1498359
|100.0
|2.7
|25.5
|1.5
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|219960
|14.7
|5.1
|32.3
|3.5
|Добывающая промышленность
|107066
|7.1
|0.4
|121.6
|–0.7
|Перерабатывающая промышленность
|149915
|10.0
|–0.6
|33.9
|0.1
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|39109
|2.6
|–0.1
|36.9
|2.2
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|5362
|0.3
|3.4
|13.8
|0.8
|Строительство
|40020
|2.7
|6.5
|20.4
|5.0
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|210882
|14.1
|–3.9
|35.7
|2.3
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|79312
|5.3
|4.1
|12.9
|0.1
|Временное размещение и организация питания
|9288
|0.6
|9.7
|7.4
|0.2
|Информация и телекоммуникации
|62947
|4.2
|5.4
|7.9
|0.8
|Финансовая и страховая деятельность
|43731
|2.9
|7.6
|9.5
|0.5
|Операции с недвижимым имуществом
|78932
|5.3
|5.5
|7.3
|0.8
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|41988
|2.8
|1.9
|9.5
|0.7
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|17453
|1.2
|3.1
|8.5
|2.0
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|83816
|5.6
|–8.9
|18.8
|–1.5
|Образование
|51333
|3.4
|–0.7
|23.7
|–3.3
|Здравоохранение и социальная помощь
|34173
|2.3
|2.1
|14.9
|–1.5
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|7420
|0.5
|6.2
|21.4
|0.5
|Предоставление других видов услуг
|9895
|0.7
|2.6
|10.4
|1.5
|Налоги на продукты
|208974
|13.9
|3.9
|21.1
|х
|Субсидии на продукты
|–3217
|–0.2
|1.6
|24.7
|х
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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