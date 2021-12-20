Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в III кв.-2021 с 2,4% до 2,7%

Реальный валовый внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, такую уточненную оценку сообщила Государственная служба статистики в понедельник, предварительно оценившая рост в середине ноября в 2,4%.

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 1 трлн 498,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 36,15 тыс. грн.

Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5%, что чуть лучше предварительной оценки в 1,4%.

Статведомство уточнило, что изменение дефлятора составило 25,5% по сравнению с 26,4% во втором квартале и 20,7% – в первом квартале этого года.

В сентябре Госстат также улучшил оценку роста украинской экономики во втором квартале этого года – с 5,4% до 5,7% и определил номинальный ВВП на уровне 1 трлн 169,4 млрд грн.

Тогда как в июне ведомство, наоборот, ухудшило оценку спада украинской экономики в первом квартале этого года – с 2% до 2,2%, подсчитав номинальный ВВП на уровне 1 трлн 8,6 млрд грн.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года, во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 853,69 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертом – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).

Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году – на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. – соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.

Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%. Однако в центробанке отметили, что показатель может быть и ниже.



Валовой внутренний продукт производственным методом в III кв. 2021 года¹

Валовая добавленная стоимость в фактических ценах В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., % В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовый внутренний продукт 1498359 100.0 2.7 25.5 1.5 Сельское хозяйство, охота и лесное 219960 14.7 5.1 32.3 3.5 Добывающая промышленность 107066 7.1 0.4 121.6 –0.7 Перерабатывающая промышленность 149915 10.0 –0.6 33.9 0.1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 39109 2.6 –0.1 36.9 2.2 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 5362 0.3 3.4 13.8 0.8 Строительство 40020 2.7 6.5 20.4 5.0 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 210882 14.1 –3.9 35.7 2.3 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 79312 5.3 4.1 12.9 0.1 Временное размещение и организация питания 9288 0.6 9.7 7.4 0.2 Информация и телекоммуникации 62947 4.2 5.4 7.9 0.8 Финансовая и страховая деятельность 43731 2.9 7.6 9.5 0.5 Операции с недвижимым имуществом 78932 5.3 5.5 7.3 0.8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 41988 2.8 1.9 9.5 0.7 Деятельность в сфере административного обслуживания 17453 1.2 3.1 8.5 2.0 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 83816 5.6 –8.9 18.8 –1.5 Образование 51333 3.4 –0.7 23.7 –3.3 Здравоохранение и социальная помощь 34173 2.3 2.1 14.9 –1.5 Искусство, спорт, развлечения, отдых 7420 0.5 6.2 21.4 0.5 Предоставление других видов услуг 9895 0.7 2.6 10.4 1.5 Налоги на продукты 208974 13.9 3.9 21.1 х Субсидии на продукты –3217 –0.2 1.6 24.7 х

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.