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Объем сделок с землей в Украине за неделю вырос на 62,1%
14:11 20.12.2021 |
В Украине за неделю 9-16 декабря проведено 5,98 тыс. сделок по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, что на 62,1% превышает показатели прошлой недели, при этом общая площадь проданных участков выросла на 55,1% - до 15,8 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.
Согласно сообщению, в целом с момента открытия рынка земли 1 июля заключено 66,64 тыс. земельных сделок по участкам общей площадью 169,82 тыс. га.
Таким образом, на прошлой неделе ежедневно осуществлялась в среднем 854 сделки с землей (на минувшей неделе - 527 сделок в день) на общую площадь 2,25 тыс. га (1,45 тыс. га).
По данным Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Львовской области - 128,7 тыс. грн. За ней следуют Киевская - 89,77 тыс. грн/га и Ивано-Франковская - 41,72 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Черновицкая и Одесская области - соответственно 24,59 тыс. грн/га и 24,26 тыс. грн/га, за ними - Ривненская и Хмельницкая области - 23,71 тыс. грн/га и 21,44 тыс. грн/га.
Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях - 6,07 тыс. грн/га и 7,13 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской - 8,46 тыс. грн/га и Винницкой - 8,86 тыс. га, тогда как средняя по стране сократилась на 0,4% по сравнению с прошлой неделей - 23,16 тыс. грн/га.
По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 24,32 тыс. га. За ней следуют Кировоградская - 17,39 тыс. га, Днепропетровская - 15,07 тыс. га, Полтавская - 13,67 тыс. га и Херсонская области - 13,46 тыс. га.
Средний по стране размер проданного земучастка в сделке - 2,45 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,4-0,73 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,82-5,0 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.
Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.
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