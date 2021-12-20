Всемирный банк выделил Украине EUR300 млн 2-го займа на политику развития

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в ночь на субботу одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере EUR300 млн, говорится в сообщении банка.

"Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", -- отмечается в релизе.

Согласно ему этим займом ВБ поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институций; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

"В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению", - приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Банк напомнил, что первый подобный кредит на сумму $350 млн был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Также необходимо было оградить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

Заем на политику развития является частью усиленной поддержки Всемирного банка Украины, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", утвержденного 10 декабря этого год.

Всего с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине $2,3 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.