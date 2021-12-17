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Поступления акцизного налога превысили прошлогодние показатели на 16% - ГНСУ
16:20 17.12.2021 |
Плательщики налогов уплатили 75,6 млрд грн акцизного налога из производимых в стране и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 16,1% или на 10,5 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
«За январь-ноябрь 2021 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступил акцизный налог из произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров в сумме почти 75,6 млрд грн. Индикативный показатель выполнен на 105,4 проц., дополнительно поступило почти 3,9 млрд гривень. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 16,1% или на 10,5 млрд гривень», - говорится в сообщении.
В ноябре 2021 года, по данным ГНС, в общий фонд государственного бюджета поступило почти 7,4 млрд грн акцизного налога из производимых в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. Выполнение индикативного показателя составило 104,7%, дополнительные поступления - 327,5 млн гривень. По сравнению с ноябрем прошлого года поступления увеличились на 24,9% или почти на 1,5 млрд гривень.
В частности, в специальный фонд Государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2021 года поступило 13,1 млрд грн акцизного налога, что составляет 144,7% от доведенного индикативного показателя. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 20,4% или на 2,2 млрд гривень.
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