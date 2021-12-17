АРМА с начала года разыскало активы на ₴13,5 миллиарда

С начала года Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало активы стоимостью более 13,5 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, сообщает корреспондент Укринформа.

"В течение одиннадцати месяцев 2021 года в результате проработки 3 135 обращений от правоохранительных органов АРМА разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 13,5 миллиарда в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Нацагентство сообщает, что разыскано более 6 226 земельных участков, 6 201 объекта жилой и нежилой недвижимости, 1 120 единиц автомобильного транспорта, 804 единицы с/х техники с комплектующими, 562 единицы с/х продукции; 557 единиц другого имущества (товаров), 336 имущественных прав интеллектуальной собственности, 51 единица морского/речного транспорта, 26 единиц нематериальных активов и 3 единицы авиационного/воздушного транспорта. В общей сложности АРМА разыскало 15 886 единиц имущества.

Отмечается, что информацию о разысканных активах Агентство предоставило правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление АРМА для физического сохранения или сохранения экономической стоимости.

Как сообщал Укринформ, за 11 месяцев этого года АРМА проработало более 3,1 тысячи обращений по розыску активов.