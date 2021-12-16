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АНАЛИТИКА

«Внутренний офшор». Какими налогами будут заманивать айтишников в «Дія Сіті»

13:24 16.12.2021 |

Экономика

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

Проект "Дія Сіті" вызывал большие дискуссии в IT-среде. Звучали оценки, что это "цифровой колхоз", который разделит специалистов на своих и чужих. Теперь утверждены налоговые нормы для этого проекта.

Летом нынешнего года Верховная Рада приняла закон, который вводит в Украине специальный правовой режим для IT-индустрии. Он получил название "Дія Сіті". Спецрежим вводится не менее чем на 25 лет с появления первого резидента - компании, которой одобрили заявку на участие в проекте.

Изначально "Дія Сіті" обещала много преференций для резидентов. Общие принципы проекта - свобода, невмешательство, презумпция правомерной деятельности. Но были и требования: зарплата работников должна составлять не меньше 1200 евро, а количество сотрудников компании - не менее девяти. Доход от продажи услуг должен быть не менее 90% дохода юрлица, то есть деятельность должна быть сугубо по профилю.

Оставалось урегулировать самую важную часть новации - налоговую базу. 14 декабря Верховная Рада сделала этот шаг, одобрив законопроект №5376. Он как раз посвящен изменениям в Налоговый кодекс для стимулирования развития цифровой экономики в Украине.

НнВК впервые в Украине

Принятый закон, который, правда, еще не подписал президент, предполагает следующие налоговые принципы для "Дія Сіті":

* возможность выбора корпоративного налога: налог на выведенный капитал (НнВК) в 9% или налог на прибыль 18%;
* специальные ставки для гиг-специалистов и работников IT-компаний: 5% НДФЛ, ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты, 5% военного сбора.

Стимулирование инвестиций заключается в 0% на доход физлиц как дивидендов, которые насчитываются компанией-резидентом при условии их уплаты не чаще одного раза в 2 года. Также будет действовать скидка на НДФЛ в размере сумм инвестиций в украинские стартапы.

В этих изменениях сразу можно отметить введение НнВК, о котором в Украине ранее только много говорили. Более того, в меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ власти обязались не заменять налог на прибыль на НнВК, но именно эта опция появилась в рамках спецрежима "Дія Сіті".

"В Украине с 2022 г. заработает НнВК!" - пишет на своей fb-странице директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Он считает, что принятые Верховной Радой изменения - хороший пример фискального стимула для предпринимателей: "Есть шанс, что международные IT-компании распробуют и выберут Украину как налоговую юрисдикцию. А это и инвестиции, и рост спроса на труд, и рост экономики Украины. Ну и есть шанс с 2023-2024 г. запустить НнВК для всех бизнесов".

Как отмечалось, согласно утвержденному механизму, резидент "Дія Сіті" выбирает одно из двух - или налог на прибыль в 19,5%, или НнВК в 10,5% (с учетом военного сбора 1,5%). Преимущество последнего в том, что его следует платить в момент потребления прибыли, например, при выводе дивидендов. А значит, больше денег можно реинвестировать в развитие бизнеса.

"НнВК таки попал в Налоговый кодекс, хоть и с ограниченным кругом субъектов, к которым он применяется, хоть и с потерей значительной части легкости администрирования, но с сохранением основной идеи и отработанных ранее объектов налогообложения. Ставка 9% и отложенный момент налогообложения до выведения средств из бизнеса создают отличный инструмент для инвестирования. В сегодняшних реалиях другого варианта попасть в Налоговый кодекс НнВК просто не имел", - пишет партнер юридической фирмы KM Partners Александр Шемяткин.

Характерно, что в законодательстве нет термина "налог на выведенный капитал", но предложенные нормы по своей сути соответствуют этому понятию. А ограничение субъектов по НнВК связано с тем, что режим "Дія Сіті" подразумевает работу продуктовой компании, а это далеко не весь IT-рынок Украины. Например, согласно исследованию IT-компании Beetroot, 56% украинских айтишников заняты на аутсорсинге, зато, по данным правительства, продуктовых компаний в Украине 1142, сервисных - 858, а всего в стране, по разным оценкам, 3-5 тыс. IT-компаний. Такие перекосы говорят о том, что спецрежимом "Дія Сіті" смогут воспользоваться далеко не все, но, очевидно, этот проект и запускают для вывода бизнеса из тени. С другой стороны, есть риск, что компании, наоборот, будут подстраиваться под требования, чтобы попасть под спецрежим и уходить от налогов.

"Слава богу, что у нас приняли Дия Сити, внутренний украинский офшор для IТ, - комментирует финансовый директор C-consulting Дмитрий Бабаев. - Бог весть как он будет работать с реальными продуктовыми компаниями (аутсорса и аутстаффа, 95% украинского IТ, он не касается вообще никак). Посмотрим. Для всех же остальных это прежде всего возможность сделать карманную компанию, подходящую под все признаки продуктового IТ, и неторопливо проводить через нее свою прибыль под 10,5% налогов вместо 19,5%. Да еще с распределением прибыли в любой удобный момент, а не каждый год".

Гиг-специалист vs ФОП

В спецрежиме "Дія Сіті" вовсю эксплуатируется сотрудничество резидентов с гиг-специалистом. Это физлицо, которое заключило с компанией гиг-контракт, гражданско-правовой договор на выполнение работ. Документ составляется в письменной или электронной форме, а его выполнение не считается осуществлением предпринимательской или хозяйственной деятельности.

Законом не возбраняется нанимать физических лиц - предпринимателей (ФОП), но между ними и гиг-специалистами есть разница. Эксперты называют трудоустройство как ФОП "серым" методом, который не страхует компании от штрафов за оформление своих сотрудников таким образом.

Гиг-контракт заключается с физлицом, он автоматически продлевается, если стороны продолжают сотрудничать и не разорвали договор. С одной стороны, гиг-контракт предусматривает гарантии работнику, потому что там четко прописывается вознаграждение за выполненную работу, режим работы и отдыха, оплачиваемый отпуск и страхование. Допускается даже 17 дней оплачиваемого перерыва в выполнении работы ежегодно. С другой стороны, в течение первых трех месяцев сотрудничества любая из сторон может сообщить другой об одностороннем отказе от гиг-контракта не позже чем за три календарных дня до даты прекращения отношений. Такой стороной может оказаться работодатель, что делает занятость сотрудника слабо гарантированной. Преимуществом гиг-контракта также называют возможность фиксирования вознаграждения в иностранной валюте. Этого не было при сотрудничестве с ФОП.

В итоге получается, что гиг-контракт в "Дія Сіті" - это то же сотрудничество с ФОПом третьей группы плюс 1,5% военного сбора, а также более четкие гарантии для работника и меньшие риски для работодателя относительно проверок и штрафов от налоговой службы.

Постепенно сотрудничество с ФОПами в "Дія Сіті" будет сужаться. До 2024 г. ограничений не будет, а затем расходы компании на плательщика единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 г. - 20%.

Все эти нормы получили противоречивые оценки в украинской IT-сфере. Еще до принятия закона о "Дія Сіті" издание DOU опросило около 5600 IT-специалистов. Результат анкетного исследования показал, что 79% не поддерживают проект, за высказались всего 9%. И 41% опрошенных ответили, что инициатива ухудшит условия труда и отменит третью группу ФОП. Именно к такому сотрудничеству привыкли многие айтишники и компании. Среди сторонников проекта 67% объяснили свою позицию необходимостью альтернативы работы с ФОПами, а 24% посчитали, что налоговая нагрузка уменьшится.

Перегретый рынок

После принятия налогового блока для "Дія Сіті" резко негативных оценок у IT-специалистов стало меньше, но и о большом окончательном успехе также говорят пока сдержано. Большинство комментаторов сходится во мнении, что эффект от этого проекта должен пройти испытание практикой. В индустрии хотят посмотреть, как будут работать новеллы, которые вводятся законодательством для IT. Особенно это касается налогов и гиг-контрактов. Они открывают возможности для более серьезных реформ, которые не ограничиваются IT. В первую очередь это касается налога на выведенный капитал и трудового законодательства.

Остаются и другие вопросы: насколько активным будет присоединение компаний к этой виртуальной экономической зоне и какой эффект получит от этого государство. В 2019 г. от IT-сферы бюджет получил 16,7 млрд грн налогов. Очевидно, после старта "Дія Сіті" он может потерять определенный объем средств, которые, по идее, должно компенсировать оживление самой индустрии. Также власть надеется на постепенный отход украинских компаний от теневых схем и оптимизации и на приход зарубежных игроков.

Законодатель оценивает эффект так: создание 80 тыс. новых рабочих мест в ближайшее время, рост рынка креативной индустрии до $11,8 млрд к 2025 г. ($6,2 млрд было в 2019-м). Только не всегда такой разогрев рынка идет на пользу. Например, с декабря 2020 г. по декабрь 2021-го количество IT-специалистов выросло на 50 тыс. и составило в целом по Украине 250 тыс. Но все равно увеличилось количество вакансий, а отзывов поуменьшилось - наблюдается дефицит специалистов. И не факт, что те кадры, которые есть, будут работать в местных компаниях, а не просто на экспорт.
 

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