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Украина до конца года израсходует все $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения СПЗ - Минфин
10:54 16.12.2021 |
Украина израсходовала $2,45 млрд из полученных $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) и до конца года израсходует оставшуюся сумму, сообщила агентству пресс-служба Министерства финансов.
"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн", - сообщили в пресс-службе агентству "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в августе объявила о начале распределения SDR на $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получила свыше $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Затем Министерство финансов конвертировало в доллары и евро около SDR1 млрд для осуществления 29 сентября погашения выпущенных пять лет назад под гарантии США евробондов на $1 млрд.
Однако в опубликованном в ноябре Меморандуме экономической и финансовой политики с МВФ Украина указала, что намерена сохранить оставшуюся половину из $2,7 млрд, полученных в рамках распределения СПЗ, в качестве буфера против будущих рисков.
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