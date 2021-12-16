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Послы G7 отметили прогресс в развитии бизнес-среды в Украине
08:44 16.12.2021 |
Послы стран «Группы семи» обсудили с Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией и Торгово-промышленной палатой Украины бизнес-среду в Украине.
Об этом сообщает в Твиттере британское председательство в группе послов G7, передает Укринформ.
"Послы G7 из первых уст услышали от Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Торгово-промышленной палаты Украины о бизнес-среде в Украине. Они приветствовали прогресс в ее улучшении и преимущества дальнейшей макроэкономической стабилизации Украины", - отмечается в сообщении.
Послы согласились, что реформы, поддерживающие справедливые, беспристрастные правоохранительные и судебные решения, важны для создания равных конкурентных условий, необходимых для роста бизнеса и привлечения иностранных инвестиций: "И то, и другое является решающим для процветания Украины".
Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году правительство ожидает иностранных инвестиций почти на 6,5 млрд долларов, включая реинвестиции. По его словам, это будет самый большой объем за последние 5 лет.
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