Послы G7 отметили прогресс в развитии бизнес-среды в Украине

Послы стран «Группы семи» обсудили с Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией и Торгово-промышленной палатой Украины бизнес-среду в Украине.

Об этом сообщает в Твиттере британское председательство в группе послов G7, передает Укринформ.

"Послы G7 из первых уст услышали от Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Торгово-промышленной палаты Украины о бизнес-среде в Украине. Они приветствовали прогресс в ее улучшении и преимущества дальнейшей макроэкономической стабилизации Украины", - отмечается в сообщении.

Послы согласились, что реформы, поддерживающие справедливые, беспристрастные правоохранительные и судебные решения, важны для создания равных конкурентных условий, необходимых для роста бизнеса и привлечения иностранных инвестиций: "И то, и другое является решающим для процветания Украины".

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году правительство ожидает иностранных инвестиций почти на 6,5 млрд долларов, включая реинвестиции. По его словам, это будет самый большой объем за последние 5 лет.