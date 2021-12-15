Финансовые новости
- |
- 15.12.21
- |
- 20:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин перераспредил неизрасходованные средства для строительства жилья военным на закупку вооружения
17:58 15.12.2021 |
Кабинет министров перераспределил 333,2 млн грн, ранее выделенных на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины, на закупку вооружения и военной техники.
Согласно распоряжению №1655 от 15 декабря, правительство перераспределило 333 млн 188 тыс. грн с программы "строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины" на программу "развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования".
В распоряжении отмечается, что по результатам анализа выполнения Министерством обороны Украины функций собственного строительства жилья для военнослужащих было выявлено невыполнение мер по причине невозможности застройщика выполнить условия договора. В связи с этим, принимая во внимание приоритетность мер государства по оснащению ВСУ, правительство перераспределило средства между программами для закупки вооружения и военной техники, в частности на аванс для закупки берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин перераспредил неизрасходованные средства для строительства жилья военным на закупку вооружения
|АМКУ оштрафовал семь компаний на 105 миллионов за сговор
|Кабмин перераспределил средства, предусмотренные на обновление дорог
|На строительство инфраструктуры индустриальных парков выделили 400 миллионов – Минрегион
|В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года
|Странам ЕС хотят разрешить совместно покупать газ во избежание дефицита
|Украина заняла 21-е место в рейтинге инвестпотенциала энергоперехода в развивающихся странах - BloombergNEF
Это интересно
|Над новым устройством Samsung работает совместно с Microsoft. Сотрудничество касается гарнитуры HoloLens
|Журнал Time признал бизнесмена Илона Маска человеком года
|За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg
|Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке