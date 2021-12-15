АМКУ оштрафовал семь компаний на 105 миллионов за сговор

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 105316601 грн семь компаний за антиконкурентные согласованные действия на закупках программного обеспечения SAP на общую сумму почти 500 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что значительную часть материалов, использованных при формировании доказательной базы, Антимонопольному комитету предоставило Национальное антикоррупционное бюро Украины, расследующее соответствующее уголовное производство.

Благодаря сотрудничеству с НАБУ, Комитет установил, что общества с ограниченной ответственностью «Инфопульс Украина», «Сапран Украина», «САП Украина», «Бриг-Ритейл», «Агелес», «Беной» и дочернее предприятие «Ителлидженс» со 100%- ой иностранной инвестицией компании «Ителлидженс интернешнл бизнес сервис ГМБХ» (Германия) на протяжении 2016-2019 годов совершали сговоры при закупках ПО, которые объявлялись такими государственными учреждениями Украины как АО «КБ «ПриватБанк», ГП «НАЭК «Энергоатом», филиал ГИВЦ ПАО «Укрзализныця», Национальный банк Украины, Банкнотно-монетный двор НБУ, ГП «Полиграфический комбинат «Украина».

Было установлено, что ООО «САП УКРАИНА» предоставляло специальный статус партнерам, благодаря которому в торгах и аукционах могли участвовать только компании, имеющие партнерские соглашения. Также о наличии общих интересов и взаимосвязи между ответчиками, их осведомленности о действиях друг друга и системности поведения свидетельствуют, например, формальное участие компаний для обеспечения кворума, подготовка одним участником торгов документов для других участников торгов, согласование ценовых предложений и другие обстоятельства.

Вышеуказанные действия компаний АМКУ признал антиконкурентными согласованными с целью искажения результатов торгов. Согласно Закону Украины «О защите экономической конкуренции», штраф за это нарушение может составить до 10% дохода от реализации продукции компании за год, предшествовавший году наложения штрафа.

Следовательно, АМКУ наложил следующие штрафы: на ООО «САП Украина» - 75000000 грн; на ООО «Бриг-ритейл» - 3259273 грн; на ООО «Агелес» - 5632114 грн; на ООО «Беной» - 12783467 грн; на «НТТ дата бизнес солюшнс» - 6100798 грн; на ООО «Инфопульс Украина» - 2200950 грн; на ООО «Сапран Украина» - 339999 грн.

Общая сумма штрафов составила 105316601 грн. Участие в сговорах на торгах согласно законодательству также влечет лишение нарушителей права участия в публичных закупках в течение трех лет.