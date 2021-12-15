ICU ожидает инфляцию в Украине на уровне 7,2% на конец 2022г

Инфляция на конец 2021 года составит в Украине 10,3%, а на конец 2022-го снизится до 7,2%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Виталий Ваврищук.

"Инфляция на конец 2022 года составит 7,2%, то есть она не вернется в целевой диапазон Нацбанка (5% - ИФ). Наши ожидания, что это произойдет только в первом квартале 2023 года", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Это тот случай, когда совпал десяток неблагоприятных факторов. Уникальная, не очень приятная комбинация для Украины и не только", - прокомментировал Ваврищук.

Он объяснил, что среди таких факторов и рост мировых цен, и проблемы цепочки поставок, что касается электроники и бытовой техники и мебели.

Как сообщал Госстат, в целом за 11 месяцев этого года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10% и ожидает ее возвращения к 5% под конец 2022 года.