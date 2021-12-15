ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 2,9%

Группа ICU ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 2,9% с 5,2% в весеннем прогнозе, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Виталий Ваврищук.

"Экономика существенно замедлилась во втором полугодии, поэтому экономический рост по итогам года будет существенно ниже прогнозов на начало года. По оценкам ICU, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 2,9%", – сказал Ваврищук в ходе презентации макроэкономического прогноза группы в среду в Киеве.

"В 2022 год мы будем входить с очень низкими темпами роста (...) Если убрать фактор сельского хозяйства, то будем иметь экономический рост в этом году на уровне 2%, то есть не было других секторов, которые бы драйвили ВВП", – сказал он.

В свою очередь, глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко ожидает значительного замедления роста мировой экономики, признаки которого уже имеют место.

По его словам, больше всего на мировую экономику будут влиять сбои в цепочках поставок, антивирусные ограничения, высокие цены (особенно на энергоносители) и сворачивание стимулов правительствами и центробанками.

Одной из ключевых угроз экономического роста в мире является длительная и высокая инфляция, добавил он.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%. Однако в центробанке отметили, что показатель может быть и ниже.