ICU ожидает роста ВВП в 2022г на уровне 3,2%

Группа ICU прогнозирует рост ВВП Украины в 2022 году на уровне 3,2%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Виталий Ваврищук.

По его словам, рост ВВП будет оставаться медленным как минимум на протяжении января-июня 2022 года.

Инвестиции в июле-декабре этого года заметно выросли и будут сохранять высокие темпы в следующем году, добавил он.

Как указал Ваврищук, ключевым драйвером ВВП в последние годы было частное потребление, но оно замедлится в следующем году.

"Во-первых, высокая инфляция будет съедать часть номинального прироста доходов населения. Во-вторых, бизнесу будет сложнее поддерживать текущие темпы роста зарплат без потери конкурентоспособности", – пояснил Ваврищук.

В 2022 году поддержка экономики со стороны экспорта не ожидается, поскольку экономики основных торговых партнеров Украины будут замедляться, пояснил он.

Как прогнозирует ICU, значительным фактором роста ВВП станут инвестиции как частного бизнеса, который постепенно возобновляет свои инвестпрограммы, так и государственных инфраструктурных проектов.

Как сообщалось, в октябре НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2022-м - до 3,8% с 4%. Госбюджет-2022 построен на расчетах роста ВВП на 3,8%.