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«Целевая аудитория» пока игнорирует налоговую амнистию
Основной массив плательщиков, от которых планировалось привлечь по $40 000-50 000, возможностью амнистии капиталов еще не воспользовался. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.
"Динамику мы видим очень положительную. У нас идут достаточно большие суммы. Но вот тот основной массив по $40 000-50 000 с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит", - сказал Гетманцев.
По его данным, в рамках налоговой амнистии задекларировано около 300 млн грн.
"Но мы проводим разъяснительную работу, делаем все возможное, чтобы банки, к сожалению, ставшие основным барьером в этом процессе, заработали", - подчеркнул Гетманцев.
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