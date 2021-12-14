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Кабмин смягчил критерии к компаниям-претендентам на господдержку «инвестнянь»
16:46 14.12.2021 |
Правительство снизило требования к юрлицам, которые будут финансировать инвестиционные проекты по льготным условиям программы инвестнянь, свидетельствует постановление Кабмина №1311 от 13 декабря на "Урядовом портале".
Согласно ему, компания, претендующая на такую господдержку, должна иметь коэффициент рентабельности EBITDA не менее 0,07, тогда как прежняя редакция документа предусматривала его на уровне 0,1.
Кроме того, правительство снизило требование к коэффициенту текущей ликвидности, который теперь должен составлять не менее 0,7 вместо 1, как было ранее.
Кабмин также внес изменения в критерий наличия источников финансирования для проектов со значительными инвестициями. В частности, установлено, что в случае невозможности подтвердить наличие источников финансирования в полном объеме юрлицо, которое будет обеспечивать финансирование конкретного инвестпроекта, должно подтвердить соответствие критериям стойкости, рентабельности и ликвидности, которые определил Кабмин.
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