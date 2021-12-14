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Госбюджет недополучает от таможни около 50 млрд грн в год - Гетманцев
Государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Мы предполагаем, что госбюджет от таможни недополучает около 50 млрд грн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Гетманцев уточнил, что перед самым новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.
"Пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах, и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу", - указал парламентарий.
"Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, "зеленка" и т.д.). Если индикатив выполнен не будет, освободим от должности замов, отвечающих за выполнение планов и руководство несколько худших по выполнению планов таможен. Это работа на несколько месяцев, но за несколько месяцев мы порядок наведем", - заверил глава комитета.
В начале ноября Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.
"Это человек новый. От лица комитета скажу, что мы не готовы пока что давать оценку его работе. Рано. Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях. Мы решили начать с перевыполнения плана по поступлениям", - прокомментировал это назначение Даниил Гетманцев.
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