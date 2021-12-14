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Украинская рулетка. Как казино и автоматы обыграли государство на 6 млрд грн

09:31 14.12.2021 |

Экономика

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

Поступления от платы за лицензии игорного бизнеса в Украине оказались намного меньше плана. Дальнейшему развитию этой сферы мешает неурегулированная налоговая база и по-прежнему огромный теневой сектор.

Первую лицензию на игорный бизнес в Украине выдали в феврале 2021 г. За нее государству было уплачено 23,4 млн грн. Легализация "игорки" была одной из основных реформ президента Владимира Зеленского и "слуг народа". От этого нововведения ожидали миллиардов гривень. В послании Верховной Раде год назад Зеленский отмечал, что в 2021 г. госбюджет получит 5 млрд грн от легализации игровых автоматов и казино. Более скромные ожидания были у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии: в ноябяре этого года он посчитал доходы на уровне более 2 млрд грн.

"Появились несколько больших казино. Только за это лето прилетело очень много граждан с различных арабских стран, потратили много денег, больше $100 млн потратили на приобретение недвижимости здесь в Украине. Больше двух миллиардов гривень уже в бюджете. Раньше эти деньги оседали в карманах милиционеров, прокуроров и у судей, которые это все крышевали", - заявлял политик.

Но намного меньшие суммы показывает статистика сейчас. По данным Государственной казначейской службы, за 10 месяцев текущего года государство получило лишь 1,27 млрд от продажи лицензий на игорный бизнес, а по информации Opendatabot на ноябрь - 1,34 млрд грн. Это всего 18% от запланированных доходов, которые должны составить 7,4 млрд грн. Получается, что госбюджет недополучил 6 млрд грн, которые должны были пойти на поддержку медицины, спорта и культуры в Украине. Именно эти благие цели декларировали при принятии базового закона об игорном бизнесе.

Неопределенность в налогах

Такие низкие поступления могут объясняться тем, что до сих пор не улажено налогообложение игорного бизнеса. Как раз с этой целью в июле текущего года был принят законопроект №2713-д, но только в первом чтении. Он предполагает такие принципы:

* единая ставка налога на доход от игорного бизнеса составит по 10% для онлайн-игр и лотерей, 12,5% - для казино и залов игровых автоматов, 5% - для букмекерской деятельности;
* субъекты игорного бизнеса будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%, и начисленный налог на доход от такой деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат до налогообложения субъекта;
* выигрыши освобождаются от НДФЛ и военного сбора.

Сегодня же игорный бизнес платит налог на доход или сумму поступлений от сделанных игроками ставок (GGR), НДС или налог на прибыль, налоги с выигрышей. Законопроект №2713-д делает налоговую нагрузку на игорный бизнес в Украине существенно меньше. Также меняется плата за лицензии: отменяется тройной размер лицензионного платежа, который действует до введения в эксплуатацию Госсистемы онлайн-мониторинга. То есть если сейчас лицензия на онлайн-казино стоит 23,4 млн грн, то будет - 7,8, для букмекеров 36 млн грн вместо 108 млн грн.

"Сопутствующий НДС при покупке оборудования, таможенные пошлины - все это они, конечно же, платят, но законопроект должен внести определенность. Его ждут многие потенциальные инвесторы или игорные компании. Три-четыре букмекерские компании как раз из-за этого не заходят, а ждут. А если они зайдут, это уже как минимум $18 млн поступлений", - говорит экономический эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский.

"Сейчас в рынок вошли только лудо-оптимисты и застолбили за собой лучшие места любой ценой. В первую очередь 2713-д дает возможность игорным пессимистам оплатить лицензии и начать деятельность, - говорит эксперт игорного рынка Украины Игорь Романюк. - 2713-д дает огромное сокращение затрат на старте и в процессе, он дает возможность оператору зарабатывать до, во время и после. Если оператор этого не получает, это не игорный бизнес. Сейчас у нас завышенные требования к налогообложению игорного бизнеса, их надо сделать вменяемыми. Это не панацея, это просто улучшение и понимание, что налоги не превышают доходы заведения".

Несмотря на легализацию игорного бизнеса, большую дискуссию в обществе и принятие резонансного законопроекта, эта деятельность не привлекла международных инвесторов.

Предполагается, что эту функцию должно выполнить урегулирование "игорки", когда налоговые ставки в этом бизнесе будут в нашей стране чуть ли не самыми низкими в Европе. Но одного закона мало, нужен еще контроль, эффективная работа Комиссии по азартным играм и технические средства мониторинга денежных оборотов. На данный момент не введена Государственная система онлайн-мониторинга, которая позволит отследить валовый игровой доход и уплату налогов. Очевидно, это позволяет бизнесу укрывать выручку.

"Те игорные заведения, которые открылись с начала года, уже отбили лицензию за первых полгода, - рассказывает глава ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова. - Потом начался несезон. Те, кто купили лицензию чуть позже, отбивают уже сейчас. Сожалеть о том, что у них не все хорошо, я бы не стала. Нет модуля государственного онлайн-мониторинга, они не платят тот GGR, который должны платить. Мы не видим этих налогов ровно по той причине, что нет доступа к модулю и нет модуля как такового. Мы не знаем, какие у них обороты и каким образом они сдают эту кассу".

Эксперт считает, что нужно сбалансировать стоимость лицензии на ведение игорного бизнеса и налогообложение. В Евросоюзе используют принцип: дорогие лицензии - низкие налоги, дешевые лицензии - высокие налоги. Сейчас лицензия в Украине для казино стоит $2 млн для Киева и $1 для других регионов, тогда как, например, в Польше она стоит 290 тыс. евро. По мнению Мочаловой, плату за лицензии нужно снижать и больше делать акцент на налоговые поступления (что, впрочем, идет вразрез с законопроектом №2713-д, которым и удешевляются лицензии и уменьшается налоговое бремя).

"Если сравнивать со стоимостью лицензии, которая вторая по стоимости в Европе и одна из самых высоких в мире, то, естественно, высокая нагрузка налогообложения будет невыгодна бизнесу, он перестанет функционировать и уйдет в тень. Я бы делала ставку на налоги, а не лицензии. Налоги - это поступления в бюджет, а лицензия - поступления в специальный фонд, который непонятно, как будет распределяться", - говорит Елена Мочалова.

Отметим, что игорный бизнес в Украине пока освобожден от проверок. Первая должна состояться весной 2022 г. Также в следующем году этому бизнесу могут сделать ряд послаблений - упростить получение лицензии на игровое оборудование (скорее всего, допустят на рынок технику старше 2019 г.) и разрешить размещение игорных заведений не внутри отелей, а в отдельных зданиях.

Граница азарта

На сегодня в Украине действует около 60 легальных игорных заведений, тогда как теневой сегмент исчисляется сотнями и тысячами. Очень мало и игроков на рынке. Он по сути поделен между 5-6 операторами. Очевидно, чтобы увеличить поступления от игорного бизнеса, нужно выводить его из тени.

"Безопасность бизнеса в моменте легализации абсолютно не обеспечена, - говорит Елена Мочалова. - В Украине работает приблизительно 2-2,5 тыс. игровых заведений, которые действуют вне рамок законного поля. Онлайн висит без разрешений, лицензий. Поэтому понятно, что нормальный инвестор не будет выбрасывать деньги на ветер. Министерство внутренних дел на сегодняшний день не собирается принимать никаких решений о тотальной отработке. Начальники райотделов контролируют сегмент незаконного игорного бизнеса. Если раньше за это была уголовная ответственность, то на сегодняшний день вся сумма дохода передается начальнику райотдела, и у него сейчас звездный час. Вместо 20-ти он зарабатывает от 100 до 150 тыс. гривень в месяц с точки".

Низкие поступления от платы за лицензии могут объясняться и завышенными ожиданиями. В том, что доходы не будут выполнены, говорилось еще в марте текущего года, когда легализация работала буквально месяц. В интервью "Левому берегу" первый заместитель главы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум рассказывал, что Министерство финансов допустило математическую ошибку при определении суммы поступлений в 7,5 млрд грн, да и налоговые изменения также необходимы. Хотя во время подготовки базового закона звучали цифры и больше 7,5 млрд ожидаемого дохода - и 8, и 9 млрд грн. Так что объяснение этого просчета технической ошибкой напоминает отговорку.

По оценкам экспертов, на данный момент легализация игорного бизнеса может принести государству не более 2 млрд грн. В бюджете на 2022 г. от платы за лицензии игорного бизнеса планируют получить 1,2 млрд грн. Это уже более реалистичные цифры. Не стоит также забывать, что это не только эффект от легализации.

"Сами по себе лицензии составляют 1/20 часть, а если брать консервативную оценку - 1/10 часть от всех поступлений, которые могут дать игорные компании и игорный бизнес, - говорит Виктор Скаршевский. - Туда включаются оборудование, гостиницы, реклама, персонал, ремонт зданий, инфраструктура. То есть все, что этому сопутствует. Если сейчас получили 1,34 млрд грн, то это 13-15 млрд грн прямыми и косвенными платежами уже дополнительно привлечено в украинскую экономику. Если примут закон 2713-д, то сумма 1,2 млрд грн на следующий год может быть и больше".

В развитии игорного бизнеса следует учитывать платежеспособность населения, а также то, откуда поступает спрос на игру. Согласно результатам исследования агентства Info Sapiens, только 7,2% опрошенных украинцев хотели бы сыграть в азартные игры на деньги в будущем, а 92,3% сказали, что у них не было опыта азартных игр на деньги в течение последних 5 лет. Следовательно, самого большого спроса на игорный бизнес в Украине следует ожидать от туристов и иностранных гостей.

Итак, пока что официальные поступления от легализации игорного бизнеса далеки от плановых по многим причинам. Реформаторы изначально заложили большой объем поступлений, который трудно выполнить на первых порах. Также сказывается отсутствие баланса между суммой уплаты за лицензию и налогами. Теневой сектор игорного бизнеса остается по-прежнему большим, особенно тот, что работает в режиме онлайн. Наконец, "игорка" имеет небольшой спрос среди населения Украины.
 

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