Финансовые новости
- |
- 14.12.21
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Агропроизводителям начислили 890,66 миллиона частичного возмещения стоимости объектов
21:49 13.12.2021 |
Субъектам хозяйствования начислено 890,658 млн грн частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
Как передает Укринформ, со ссылкой на прес-сслужбу Минагрополитики, соответствующие решения приняты на заседании комиссии Минагрополитики для предоставления государственной поддержки развитию животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции по направлению частичное возмещение стоимости объектов.
«По результатам заседания 43 субъекта хозяйствования включены в реестр субъектов хозяйствования, которым начислено частичное возмещение стоимости 65 объектов в объеме 890 658,168 тыс. гривень», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общем бъем ассигнований по данному направлению государственной поддержки составляет 491 049,5 тыс. гривень. Распределение бюджетных средств между субъектами хозяйствования осуществлено пропорционально начисленным суммам частичного возмещения стоимости объектов в пределах бюджетных ассигнований.
Подчеркивается, что субъекты хозяйствования представляли комиссии Минагрополитики документы для получения частичного возмещения стоимости объектов до 15 ноября.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, в 2021 году государством будет возмещена стоимость строительства и реконструкции принятых в эксплуатацию 43 объектов в скотоводстве, 7 - в свиноводстве, 6 - в птицеводстве, 1 - в овцеводстве, 1 - в кролеводстве и 7 по переработке сельскохозяйственной продукции.
Как сообщалось, Правительственная программа поддержки Частичное возмещение стоимости животноводческих объектов (строительства и/или реконструкции животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции) предусматривает предоставление юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и физическим лицам-предпринимателям, в том числе семейным фермерским хозяйствам, возмещения в размере до 50% стоимости, а сельскохозяйственным кооперативам в размере до 70% стоимости.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
ТОП-НОВОСТИ
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов
|Кого накажут за скандал на блокпосту: Гогилашвили или тех, кто его остановил
|Позитив недели. Десантно-штурмовые войска ВСУ получили батарею минометов Барс-8ММК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агропроизводителям начислили 890,66 миллиона частичного возмещения стоимости объектов
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Бюджет недополучил около 6 миллиардов от лицензий на игорный бизнес
|Рынок бензинов в ноябре просел на 5%
|Цены на бензин 13 декабря стабилизировались
|Цены на нефть 13 декабря колеблются в ожидании доклада ОПЕК
Это интересно
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1
|SpaceX доставила на орбиту космический телескоп IXPE для изучения чёрных дыр
|Штамм «омикрон» заразнее, чем «дельта», но болезнь протекает легче - исследование
|Uber расширил функцию аудиозаписи разговоров в такси
|Илон Маск сдержал обещание и стал бездомным мультимиллиардером