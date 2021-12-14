Агропроизводителям начислили 890,66 миллиона частичного возмещения стоимости объектов

Субъектам хозяйствования начислено 890,658 млн грн частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Как передает Укринформ, со ссылкой на прес-сслужбу Минагрополитики, соответствующие решения приняты на заседании комиссии Минагрополитики для предоставления государственной поддержки развитию животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции по направлению частичное возмещение стоимости объектов.

«По результатам заседания 43 субъекта хозяйствования включены в реестр субъектов хозяйствования, которым начислено частичное возмещение стоимости 65 объектов в объеме 890 658,168 тыс. гривень», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общем бъем ассигнований по данному направлению государственной поддержки составляет 491 049,5 тыс. гривень. Распределение бюджетных средств между субъектами хозяйствования осуществлено пропорционально начисленным суммам частичного возмещения стоимости объектов в пределах бюджетных ассигнований.

Подчеркивается, что субъекты хозяйствования представляли комиссии Минагрополитики документы для получения частичного возмещения стоимости объектов до 15 ноября.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, в 2021 году государством будет возмещена стоимость строительства и реконструкции принятых в эксплуатацию 43 объектов в скотоводстве, 7 - в свиноводстве, 6 - в птицеводстве, 1 - в овцеводстве, 1 - в кролеводстве и 7 по переработке сельскохозяйственной продукции.

Как сообщалось, Правительственная программа поддержки Частичное возмещение стоимости животноводческих объектов (строительства и/или реконструкции животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции) предусматривает предоставление юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и физическим лицам-предпринимателям, в том числе семейным фермерским хозяйствам, возмещения в размере до 50% стоимости, а сельскохозяйственным кооперативам в размере до 70% стоимости.