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Бюджет недополучил около 6 миллиардов от лицензий на игорный бизнес
17:44 13.12.2021 |
По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 млрд грн от продажи лицензий на игорный бизнес из запланированных 7,4 млрд грн, или только 18%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми государственными данными Опендатабот.
Отмечается, что в августе 2020 года вступил в силу закон, который легализировал игорный бизнес в Украине и предусматривал дополнительные поступления в бюджет. В частности, говорилось о получении в 2021 году 7,4 млрд грн от продажи лицензий на азартные игры.
«Но в настоящее время в бюджет поступило только 18% от запланированного дохода - недополучение составило 6 млрд грн», - говорится в сообщении.
По состоянию на ноябрь этого года больше всего доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игорных залах казино (360 млн грн) и в сети Интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов - 309 млн грн.
Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр является Киев - в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним следуют Львов, Харьков и Одесса.
Как сообщал Укринформ, в 2022 году государство ожидает 7,6 млрд грн от продажи лицензий на игорный бизнес - эта сумма заложена в бюджет страны. Также в течение следующего года предусматривается введение Государственной системы онлайн-мониторинга - специального программного обеспечения, способного контролировать рынок азартных игр в режиме реального времени.
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