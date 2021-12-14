Бюджет недополучил около 6 миллиардов от лицензий на игорный бизнес

По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 млрд грн от продажи лицензий на игорный бизнес из запланированных 7,4 млрд грн, или только 18%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми государственными данными Опендатабот.

Отмечается, что в августе 2020 года вступил в силу закон, который легализировал игорный бизнес в Украине и предусматривал дополнительные поступления в бюджет. В частности, говорилось о получении в 2021 году 7,4 млрд грн от продажи лицензий на азартные игры.

«Но в настоящее время в бюджет поступило только 18% от запланированного дохода - недополучение составило 6 млрд грн», - говорится в сообщении.

По состоянию на ноябрь этого года больше всего доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игорных залах казино (360 млн грн) и в сети Интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов - 309 млн грн.

Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр является Киев - в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним следуют Львов, Харьков и Одесса.

Как сообщал Укринформ, в 2022 году государство ожидает 7,6 млрд грн от продажи лицензий на игорный бизнес - эта сумма заложена в бюджет страны. Также в течение следующего года предусматривается введение Государственной системы онлайн-мониторинга - специального программного обеспечения, способного контролировать рынок азартных игр в режиме реального времени.