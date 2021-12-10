Финансовые новости
- |
- 10.12.21
- |
- 23:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минус $8 млрд. В НБУ спрогнозировали объем вывода дивидендов из Украины
22:05 10.12.2021 |
Национальный банк прогнозирует вывод бизнесом дивидендов из Украины на $8 млрд в 2021 году. Показатель может вдвое превысить сумму за 2020 год, сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук на брифинге.
"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда предприятия с иностранным капиталом существенно увеличивают свои выплаты по дивидендам. За первые 11 месяцев 2021 года репатриация дивидендов составила $7,5 млрд. По итогам года мы ожидаем, что эта сумма будет больше $8 млрд", - отметил Николайчук.
При этом, по его словам, такие предприятия реинвестируют в Украине значительную часть своих доходов. По итогам 2021 года приток прямых иностранных инвестиций ожидается на уровне $6,5 млрд.
Согласно оценкам НБУ, в 2022 году размер реинвестирования будет ниже, однако ожидается поступление новых средств из-за границы от материнских компаний, а также открытие новых проектов.
В НБУ ожидают, что по результатам 2022 года прямые иностранные инвестиции возрастут на $5,5 млрд и составят около 3% ВВП.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Предупреждение от Байдена Зеленскому. Почему Портнов и Тупицкий были избраны козлами отпущения
|Коломойский обустроил криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов, получая электроэнергию по дешевке - «Схемы»
|Привет из Вашингтона: Применит ли Зеленский американские санкции к Портнову
|Призрак канцлерской республики. Зачем послы G7 хотят лишить Зеленского полномочий
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минус $8 млрд. В НБУ спрогнозировали объем вывода дивидендов из Украины
|Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
|После ценовых «качелей» и массированных поставок октября-ноября оптовый рынок топлива начал приходить в себя
|Украина за 11 мес. сократила экспорт ЖРС на 2,9%, но нарастила выручку на 79%
|Fozzy Group заинтересована в покупке сети Эко маркет – НВ
|Минэнерго утвердило наблюдательный совет Укрэнерго
|Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80,8% - уточненные данные
Это интересно
|Uber расширил функцию аудиозаписи разговоров в такси
|Илон Маск сдержал обещание и стал бездомным мультимиллиардером
|Google Chrome начал терять пользователей — они переходят на Microsoft Edge
|У Tesla Cybertruck будет версия с четырьмя моторами и полноуправляемым шасси
|Американские учёные случайно нашли путь к рукотворному искривлению пространства — это поможет отправиться к другим звёздам
|Крупнейший в мире разработчик квантовых компьютеров начал продажи суперзащищённых ключей шифрования
|Google превратила Gmail в мессенджер с голосовыми и видеозвонками