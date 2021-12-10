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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Верховная рада приняла документ 2 декабря, его поддержали 268 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта №6000 на сайте парламента.
Доходы и расходы
Доходы госбюджета составят 1,322 трлн гривен, расходы - 1,498 трлн гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП).
Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 трлн гривен. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%.
Курс доллара
В бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.
Инфляция
Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%.
Минимальная зарплата
Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября до 6700 гривен.
Субсидии
Расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг составят 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).
В то же время Кабмин в Меморандуме с МВФ обязался увеличить расходы на жилищные субсидии для граждан весной 2022 года. В этот период ожидается рост тарифов на ЖКУ.
Прожиточный минимум и минимальная пенсия
В госбюджете заложен рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря.
В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
* детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 2100 гривен, с 1 июля - 2201 гривна, с 1 декабря - 2272 гривны;
* детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2618 гривен, с 1 июля - 2744 гривны, с 1 декабря - 2833 гривны;
* трудоспособных лиц: с 1 января - 2481 гривна, с 1 июля - 2600 гривен, с 1 декабря - гривны 2684;
* трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 гривны;
* трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов: с 1 января - 2102 гривны;
* трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 гривен;
* лиц, утративших работоспособность: с 1 января - 1934 гривны, с 1 июля - 2027 гривен, с 1 декабря - 2093 гривны.
Приватизация
Кабмин заложил в государственный бюджетана 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.
Заимствования
Планируется, что заимствования составят 571,1 млрд гривен, в т.ч. внутренние - 429,9 млрд гривен, внешние - 151,2 млрд гривен.
Кредиты МВФ
В госбюджете на 2022 год заложены поступления от МВФ кредитов на 2,89 млрд долларов.
Расходы на оборону
Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в сумме 323 млрд гривен или 6% ВВП.
Изменения ко второму чтению
Кабинет министров ко второму чтению увеличил доходы и расходы госбюджета-2022 на 55 млрд гривен.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, одними из основных факторов, повлиявших на пересмотр прогноза доходов, является учет предложений из Бюджетных выводов Верховной рады.
Изменения произошло также из-за уточнения прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортируемый природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду, что привело к изменению показателей доходов государственного бюджета.
Расходы на чиновников и силовиков
Кабмин в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил увеличение расходов на президента, Верховную раду и правительство. В целом расходы увеличены на 206,4 млн гривен.
Кроме того, ко второму чтению увеличение расходов на силовые ведомства. В целом расходы увеличены на 4,3 млрд гривен.
Также Кабмин ко второму чтению увеличил в пять раз сумму расходов на реализацию проекта "Президентский университет". Планируется потратить 500 млн гривен.
Напомним, поступления в госбюджет-2021 значительно превышают плановые показатели. Доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 года составили 1 159,4 млрд гривен. Это на 4,2% больше плана и на 22,7% больше доходов прошлого года
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