Рост цен промпроизводителей в Украине в ноябре замедлился до 4,3% – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в ноябре 2021 года возросли на 4,3%, тогда как в октябре на 12,5%, в сентябре – на 0,7%, августе - на 5,4%, июле – на 2,6%, июне – на 2,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Госстат уточнил, что в пределах Украины в ноябре к октябрю 2021 года цены промпроизводителей возросли на 4,8%, при поставках за пределы страны – на 2,5%.

Согласно его данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам ноября 2021 года цены в промышленности возросли в 1,6 раза, по итогам октября – на 57,2%, сентября – на 45,1%, августа - на 46,5%, июля – на 42,2%, июня - на 39,1%.

За 11 месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 38,7% к аналогичному периоду 2020 года.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 7,2%. Рост цен в добыче каменного угля составил 9,3%, в добыче сырой нефти и природного газа – 9,1%, в добыче металлических руд – 6%.

Цены при поставках электроэнергии и газа возросли на 11,3%, в производстве энергии – на 10,2%, химической продукции – на 7,7%, кокса и продуктов нефтепереработки – на 3,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 2,9%, в производстве товаров промежуточного потребления – на 2,4%, изделий из дерева – на 2,2%, автотранспортных средств – на 1,8%, в производстве продукции фармпредприятий – на 1,8%, на предприятиях машиностроения – на 1,2%, перерабатывающей промышленности – на 1,2%, электрооборудования – на 1,1%, в производстве товаров краткосрочного пользования – на 0,9%, в текстильном производстве – на 0,4%, в производстве товаров длительного потребления – на 0,3%,

В то же время цены снизились в производстве товаров промежуточного потребления на 3,8%, в металлургии - на 3,6%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2021 года¹, %

ноябрь 2021 к октябрю 2021 ноябрь 2021 к ноябрю 2020 ноябрь 2021 к декабрю 2020 январь-ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020 Промышленность всего 104.3 160.7 157.9 138.7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 107.2 155.7 150.8 190.7 Добыча каменного угля 109.3 153.6 155.1 122.9 Добыча сырой нефти и природного газа 109.1 174.5 171.7 202.1 Добыча металлических руд 106.0 137.7 127.9 219.7 Перерабатывающая промышленность 101.2 128.3 126.0 130.1 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101.0 117.8 114.7 126.1 производство мяса и мясных продуктов 99.9 114.8 115.4 112.1 производство молочных продуктов 101.9 115.3 115.2 111.6 производство хлеба и хлебобулочных изделий 102.0 119.9 118.9 116.9 производство сахара 96.1 132.8 120.4 163.4 производство напитков 100.2 109.1 108.6 106.5 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.4 103.7 103.5 102.5 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 102.2 123.4 122.6 117.3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 103.5 212.3 216.0 177.7 Производство химических веществ и химической продукции 107.7 168.5 164.8 151.4 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 101.8 114.4 113.7 113.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 102.9 119.2 118.8 110.6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 99.7 145.7 140.3 157.8 Машиностроение 101.2 116.3 115.8 108.7 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 99.9 102.7 103.0 102.9 Производство электрооборудования 101.1 114.9 113.2 111.8 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.9 118.9 118.3 111.5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101.8 118.2 117.5 106.3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 111.3 274.0 271.7 140.1 Товары промежуточного потребления 102.4 140.8 135.9 151.6 Инвестиционные товары 100.0 115.5 114.7 109.6 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.9 116.2 113.9 123.0 Потребительские товары длительного пользования 100.3 119.5 118.1 118.3 Энергия 110.2 246.8 246.0 149.7

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.