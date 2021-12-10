Рост цен промпроизводителей в Украине в ноябре замедлился до 4,3% – Госстат

Госстат уточнил, что в пределах Украины в ноябре к октябрю 2021 года цены промпроизводителей возросли на 4,8%, при поставках за пределы страны – на 2,5%.
Согласно его данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам ноября 2021 года цены в промышленности возросли в 1,6 раза, по итогам октября – на 57,2%, сентября – на 45,1%, августа - на 46,5%, июля – на 42,2%, июня - на 39,1%.
За 11 месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 38,7% к аналогичному периоду 2020 года.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 7,2%. Рост цен в добыче каменного угля составил 9,3%, в добыче сырой нефти и природного газа – 9,1%, в добыче металлических руд – 6%.
Цены при поставках электроэнергии и газа возросли на 11,3%, в производстве энергии – на 10,2%, химической продукции – на 7,7%, кокса и продуктов нефтепереработки – на 3,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 2,9%, в производстве товаров промежуточного потребления – на 2,4%, изделий из дерева – на 2,2%, автотранспортных средств – на 1,8%, в производстве продукции фармпредприятий – на 1,8%, на предприятиях машиностроения – на 1,2%, перерабатывающей промышленности – на 1,2%, электрооборудования – на 1,1%, в производстве товаров краткосрочного пользования – на 0,9%, в текстильном производстве – на 0,4%, в производстве товаров длительного потребления – на 0,3%,
В то же время цены снизились в производстве товаров промежуточного потребления на 3,8%, в металлургии - на 3,6%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2021 года¹, %
|ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|ноябрь 2021 к декабрю 2020
|январь-ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020
|Промышленность всего
|104.3
|160.7
|157.9
|138.7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|107.2
|155.7
|150.8
|190.7
|Добыча каменного угля
|109.3
|153.6
|155.1
|122.9
|Добыча сырой нефти и природного газа
|109.1
|174.5
|171.7
|202.1
|Добыча металлических руд
|106.0
|137.7
|127.9
|219.7
|Перерабатывающая промышленность
|101.2
|128.3
|126.0
|130.1
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101.0
|117.8
|114.7
|126.1
|производство мяса и мясных продуктов
|99.9
|114.8
|115.4
|112.1
|производство молочных продуктов
|101.9
|115.3
|115.2
|111.6
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|102.0
|119.9
|118.9
|116.9
|производство сахара
|96.1
|132.8
|120.4
|163.4
|производство напитков
|100.2
|109.1
|108.6
|106.5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.4
|103.7
|103.5
|102.5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|102.2
|123.4
|122.6
|117.3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|103.5
|212.3
|216.0
|177.7
|Производство химических веществ и химической продукции
|107.7
|168.5
|164.8
|151.4
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|101.8
|114.4
|113.7
|113.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|102.9
|119.2
|118.8
|110.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|99.7
|145.7
|140.3
|157.8
|Машиностроение
|101.2
|116.3
|115.8
|108.7
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99.9
|102.7
|103.0
|102.9
|Производство электрооборудования
|101.1
|114.9
|113.2
|111.8
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.9
|118.9
|118.3
|111.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101.8
|118.2
|117.5
|106.3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|111.3
|274.0
|271.7
|140.1
|Товары промежуточного потребления
|102.4
|140.8
|135.9
|151.6
|Инвестиционные товары
|100.0
|115.5
|114.7
|109.6
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.9
|116.2
|113.9
|123.0
|Потребительские товары длительного пользования
|100.3
|119.5
|118.1
|118.3
|Энергия
|110.2
|246.8
|246.0
|149.7
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.