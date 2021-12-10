Финансовые новости
- |
- 10.12.21
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине после запуска рынка земли продали свыше 154 тысячи гектаров
13:28 10.12.2021 |
По состоянию на 10 декабря 2021 года в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрированы 60,66 тыс. соглашений. Общая площадь проданных земель превысила 154 055 га.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключены 60 658 соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5368 нотариусов. Всего заявлений - 6027, из них согласованы 5336, отказ получили 689, в очереди на рассмотрение 2", - говорится в сообщении.
По данным министерства, с 1 июля по 9 декабря этого года в Украине зарегистрированы соглашения на 154 055 га земель. По площади лидируют Харьковская (21 826,2 га), Кировоградская (16 426,4 га) и Днепропетровская области (13 721,4 га).
Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский обустроил криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов, получая электроэнергию по дешевке - «Схемы»
ТОП-НОВОСТИ
|Привет из Вашингтона: Применит ли Зеленский американские санкции к Портнову
|Призрак канцлерской республики. Зачем послы G7 хотят лишить Зеленского полномочий
|США ввели санкции против Андрея Портнова за коррумпирование украинских судов
|США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fozzy Group заинтересована в покупке сети Эко маркет – НВ
|Минэнерго утвердило наблюдательный совет Укрэнерго
|Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80,8% - уточненные данные
|Рост цен промпроизводителей в Украине в ноябре замедлился до 4,3% – Госстат
|Венецианская комиссия избрала нового президента
|В Украине после запуска рынка земли продали свыше 154 тысячи гектаров
Это интересно
|Google Chrome начал терять пользователей — они переходят на Microsoft Edge
|У Tesla Cybertruck будет версия с четырьмя моторами и полноуправляемым шасси
|Американские учёные случайно нашли путь к рукотворному искривлению пространства — это поможет отправиться к другим звёздам
|Крупнейший в мире разработчик квантовых компьютеров начал продажи суперзащищённых ключей шифрования
|Google превратила Gmail в мессенджер с голосовыми и видеозвонками
|Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей
|Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT