В Украине после запуска рынка земли продали свыше 154 тысячи гектаров

По состоянию на 10 декабря 2021 года в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрированы 60,66 тыс. соглашений. Общая площадь проданных земель превысила 154 055 га.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключены 60 658 соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5368 нотариусов. Всего заявлений - 6027, из них согласованы 5336, отказ получили 689, в очереди на рассмотрение 2", - говорится в сообщении.

По данным министерства, с 1 июля по 9 декабря этого года в Украине зарегистрированы соглашения на 154 055 га земель. По площади лидируют Харьковская (21 826,2 га), Кировоградская (16 426,4 га) и Днепропетровская области (13 721,4 га).

Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.