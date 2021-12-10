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На портале Дия.Бизнес появится новый раздел с аналитикой для предпринимателей
12:43 10.12.2021 |
На портале Дия.Бизнес появился прототип нового раздела - "Аналитика состояния украинского бизнеса". Его цель - сбор открытых данных состояния украинского бизнеса и представление информации в удобном виде, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Сервис поможет создавать программы поддержки предпринимателей правительством и международными донорами, анализировать состояние развития предпринимательства в реальном времени, а также состояние развития предпринимательства в разных разрезах (секторальный, региональный и т.д.).
Как отметили в Минцифре, аналитика состояния украинского бизнеса - один из проектов участников менторской программы для госслужащих по созданию проектов на основе открытых данных - Open Data Mastermind.
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