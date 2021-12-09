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Стоимость рабочей силы в Украине за год выросла почти на 20%
19:41 09.12.2021 |
Государственная служба статистики Украины обнародовала индексы стоимости рабочей силы в третьем квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 18,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, рост стоимости рабочей силы ускорился по сравнению со вторым кварталом 2021 года, когда рост составил 13,5%.
Больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 30,5%.
В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 14,9%, в строительстве - на 15,2%, в торговле - на 16,1%, на транспорте - 15,5%.
В сфере "Финансовая и страховая деятельность" рост составил 17,6%, "Информация и телекоммуникации" - 22,1%.
В сфере "Образование" стоимость рабочей силы выросла на 26,5%, в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 15,1%, "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 24,9%.
В сфере "Временное размещение и организация питания" стоимость рабочей силы выросла на 22,0%.
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