Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

Согласно ее данным, в ноябре этого года была зафиксирована инфляция 0,8%, тогда как в ноябре прошлого она составляла 1,3%.
В то же время базовая инфляция за прошедший месяц на уровне 0,8% оказалось выше этого показателя в ноябре прошлого года, составившего 0,7%, уточнил Госстат.
На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 7,8%) подорожали овощи. На 5,8-0,9% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко и молочные продукты, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло, сахар, рыбу и продукты из рыбы, рис, яйца. В то же время на 7,6-0,5% подешевели фрукты, мясо птицы, свинина, подсолнечное масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что в основном связано с удорожанием табачных изделий на 1,1%.
Одежда и обувь подешевели на 2,1%, в т.ч. обувь – на 2,3%, одежда – на 2,1%.
Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 2,9%, проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,0% и 1,3% соответственно.
Как сообщалось, в октябре потребительские цены выросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно.
В целом за 11 месяцев этого года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%.
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10% и ожидает ее возвращения к 5% под конец 2022 года.
Потребительские цены в ноябре 2021г, %:
|ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к декабрю 2020
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|январь-ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020
|Индекс потребительских цен
|0.8
|9.4
|10.3
|9.3
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1.1
|11.4
|13.3
|10.6
|Продукты питания
|1.2
|11.8
|13.9
|11.1
|Хлеб та хлебопродукты
|2.3
|15.2
|16.6
|14.0
|Хлеб
|2.2
|16.5
|18.1
|15.6
|Макаронные изделия
|1.7
|9.1
|10.5
|8.9
|Мясо и мясопродукты
|0.5
|12.7
|13.0
|9.0
|Рыба та рыбопродукты
|1.1
|8.5
|8.8
|6.9
|Молоко
|2.9
|8.0
|10.1
|6.4
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|2.2
|8.9
|9.8
|7.0
|Яйца
|0.9
|8.2
|25.6
|50.7
|Масло сливочное
|1.7
|12.1
|13.2
|8.4
|Масло подсолнечное
|-0.5
|40.7
|47.3
|59.7
|Фрукты
|-7.6
|-6.5
|-6.4
|-1.5
|Овощи
|7.8
|3.3
|11.9
|-5.3
|Сахар
|1.2
|31.4
|39.3
|65.6
|Безалкогольные напитки
|0.1
|3.9
|3.9
|3.1
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.6
|9.2
|9.7
|9.8
|Одежда и обувь
|-2.1
|0.1
|-4.5
|-4.5
|Одежда
|-2.1
|0.4
|-4.6
|-4.5
|Обувь
|-2.3
|-0.8
|-5.0
|-4.8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0.0
|9.9
|10.0
|24.6
|Содержание и ремонт жилья
|1.0
|13.0
|13.0
|8.1
|Водоснабжение
|0.0
|11.8
|11.8
|13.3
|Канализация
|0.0
|18.6
|18.6
|20.1
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.6
|6.2
|6.2
|3.6
|Электроэнергия
|0.0
|26.5
|26.5
|34.8
|Природный газ
|-0.3
|16.3
|15.9
|73.5
|Горячая вода, отопление
|0.0
|1.5
|3.0
|10.6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.4
|4.5
|4.0
|2.7
|Здравоохранение
|0.6
|5.6
|6.1
|6.6
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.5
|4.1
|4.5
|5.8
|Амбулаторные услуги
|0.8
|10.1
|10.7
|9.8
|Транспорт
|1.2
|11.3
|12.1
|9.9
|Топливо и масла
|2.9
|30.4
|33.6
|24.0
|Транспортные услуги
|1.0
|15.8
|16.2
|9.2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|1.3
|13.4
|13.2
|9.3
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2.0
|18.5
|18.7
|9.6
|Связь
|0.6
|7.3
|7.4
|5.0
|Отдых и культура
|1.3
|4.9
|5.1
|3.1
|Образование
|0.1
|16.9
|16.9
|15.1
|Рестораны та гостиницы
|1.0
|8.2
|8.6
|5.8
|Разные товары и услуги
|2.7
|4.5
|7.8
|6.3
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат