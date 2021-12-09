Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам ноября 2021 года замедлился до 10,3% с 10,9% по итогам октября и с 11% – по итогам сентября, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, в ноябре этого года была зафиксирована инфляция 0,8%, тогда как в ноябре прошлого она составляла 1,3%.

В то же время базовая инфляция за прошедший месяц на уровне 0,8% оказалось выше этого показателя в ноябре прошлого года, составившего 0,7%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 7,8%) подорожали овощи. На 5,8-0,9% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко и молочные продукты, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло, сахар, рыбу и продукты из рыбы, рис, яйца. В то же время на 7,6-0,5% подешевели фрукты, мясо птицы, свинина, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что в основном связано с удорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подешевели на 2,1%, в т.ч. обувь – на 2,3%, одежда – на 2,1%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 2,9%, проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,0% и 1,3% соответственно.

Как сообщалось, в октябре потребительские цены выросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно.

В целом за 11 месяцев этого года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10% и ожидает ее возвращения к 5% под конец 2022 года.



Потребительские цены в ноябре 2021г, %:

ноябрь 2021 к октябрю 2021 ноябрь 2021 к декабрю 2020 ноябрь 2021 к ноябрю 2020 январь-ноябрь 2021 к январю-ноябрю 2020 Индекс потребительских цен 0.8 9.4 10.3 9.3 Продукты питания и безалкогольные напитки 1.1 11.4 13.3 10.6 Продукты питания 1.2 11.8 13.9 11.1 Хлеб та хлебопродукты 2.3 15.2 16.6 14.0 Хлеб 2.2 16.5 18.1 15.6 Макаронные изделия 1.7 9.1 10.5 8.9 Мясо и мясопродукты 0.5 12.7 13.0 9.0 Рыба та рыбопродукты 1.1 8.5 8.8 6.9 Молоко 2.9 8.0 10.1 6.4 Сыр и мягкий сыр (творог) 2.2 8.9 9.8 7.0 Яйца 0.9 8.2 25.6 50.7 Масло сливочное 1.7 12.1 13.2 8.4 Масло подсолнечное -0.5 40.7 47.3 59.7 Фрукты -7.6 -6.5 -6.4 -1.5 Овощи 7.8 3.3 11.9 -5.3 Сахар 1.2 31.4 39.3 65.6 Безалкогольные напитки 0.1 3.9 3.9 3.1 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.6 9.2 9.7 9.8 Одежда и обувь -2.1 0.1 -4.5 -4.5 Одежда -2.1 0.4 -4.6 -4.5 Обувь -2.3 -0.8 -5.0 -4.8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0.0 9.9 10.0 24.6 Содержание и ремонт жилья 1.0 13.0 13.0 8.1 Водоснабжение 0.0 11.8 11.8 13.3 Канализация 0.0 18.6 18.6 20.1 Содержание домов и придомовых территорий 0.6 6.2 6.2 3.6 Электроэнергия 0.0 26.5 26.5 34.8 Природный газ -0.3 16.3 15.9 73.5 Горячая вода, отопление 0.0 1.5 3.0 10.6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.4 4.5 4.0 2.7 Здравоохранение 0.6 5.6 6.1 6.6 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.5 4.1 4.5 5.8 Амбулаторные услуги 0.8 10.1 10.7 9.8 Транспорт 1.2 11.3 12.1 9.9 Топливо и масла 2.9 30.4 33.6 24.0 Транспортные услуги 1.0 15.8 16.2 9.2 Пассажирский железнодорожный транспорт 1.3 13.4 13.2 9.3 Пассажирский автодорожный транспорт 2.0 18.5 18.7 9.6 Связь 0.6 7.3 7.4 5.0 Отдых и культура 1.3 4.9 5.1 3.1 Образование 0.1 16.9 16.9 15.1 Рестораны та гостиницы 1.0 8.2 8.6 5.8 Разные товары и услуги 2.7 4.5 7.8 6.3

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат