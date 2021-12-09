Средний ежемесячный объем рынка земли в следующем году вырастет на треть - эксперт

Общая площадь земельных участков, которые будут ежемесячно отчуждаться в Украине в 2022 году, вырастет на 33,6% по сравнению с нынешним годом - с 18,7 тыс. га/мес. до 25 тыс. га/мес., всего в следующем году будет продано, ориентировочно, 300 тыс. га земли, что составляет 1,11% общего объема земель сельхозназначения в стране.

Об этом сообщил соучредитель инвестиционного объединения Land Club и экс-глава Госгеокадастра Денис Башлык на пресс-конференции в четверг, ссылаясь на имеющиеся у инвесткомпании данные.

Он отметил, что текущем году ежемесячно фиксировалось 5,15 тыс. продавцов земли (61,86 тыс. за весь год), совершивших за год хотя бы одну земельную транзакцию, тогда как в следующем году их количество вырастет на 3,65% - до 5,33 тыс. человек (64 тыс. за 2022 год).

По прогнозам Land Club, в следующем году транзакции с землей совершат 0,91% украинских собственников участков сельхозназначения.

Башлык уточнил, что факторами, сдерживающими торговлю землей, является малое количество нотариусов, способных регистрировать договора ее купли-продажи по существующей процедуре, а также низкая стоимость земли в нынешний момент, что подталкивает ее потенциальных продавцов "придержать" актив до более выгодного уровня цен.

Он также отметил, что первоначальные прогнозы о количестве желающих продать землю в первый год после земельной реформы не оправдались.

"Если взять те соцопросы, которые были до открытия рынка земли, когда говорилось, что 6% землевладельцев готовы продать свою землю в первый год, то это не так. Мы видим, что есть сдерживающий фактор, такие как не работающие нотариусы, но главным фактором станет нейтралитет людей, которые будут ждать лучшей цены. Они намного умнее, чем говорили про них политики, что те продадут землю иностранцам", - подчеркнул соучредитель Land Club.

Как сообщалось, с момента открытия рынка земли 1 июля и по 3 декабря в Украине заключено 56,96 тыс. земельных сделок на участки общей площадью 143,88 тыс. га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 20,24 тыс. га. За ней следуют Кировоградская - 15,68 тыс. га, Днепропетровская - 12,85 тыс. га, Полтавская - 11,74 тыс. га и Херсонская области - 11,21 тыс. га.

В соответствии с данными Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Львовской области - 120,63 тыс. грн. За ней следуют Киевская - 92,91 тыс. грн/га и Ивано-Франковская - 46,41 тыс. грн/га области. Самая дешевая земля в Кировоградской и Закарпатской областях - 5,67 тыс. грн/га и 6,76 тыс. грн/га соответственно.

Средний по стране размер проданного земучастка - 2,45 га.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.