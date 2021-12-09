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Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации
15:30 09.12.2021 |
Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по дополнительной социальной защите работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.
"Сегодня правительство положило начало экспериментальному проекту - программе дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды более чем для половины работников предприятия", - написал Шмыгаль в "Телеграм-канале".
По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.
"Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев", - подчеркнул премьер.
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