Кабмин утвердил стратегию сокращения госдолга Украины до 50,8% в 2022 и 47% в 2024-м

Прямой государственный долг Украины, составивший 60,8% ВВП на конец 2020 года, по итогам 2021 года ожидается на уровне 56,9% ВВП, к 2022 году будет снижен до 50,8%, а к 2024 году – до 47%, сообщил министр финансов Сергей Марченко, представляя среднесрочную стратегию управления госдолгом до 2024 года на заседании правительства в четверг.

"Среди показателей достижения цели (в стратегии - ИФ), в частности, снижение госдолга к ВВП до конца 2024 года до 47%, а также увеличение долга, номинированного в национальной валюте до 51% (тогда как по итогам 2021 года этот показатель ожидается на уровне 41% - ИФ)", – сказал он в ходе правительственного заседания, на котором Кабинет министров утвердил соответствующую стратегию.

Согласно стратегии госдолга, в 2023 году прямой госдолг должен быть снижен до 48,5% ВВП.

По словам Марченко, основными рисками для реализации такой стратегии остаются риск рефинансирования и валютный риск. Чтобы минимизировать риск рефинансирования, Минфин планирует развивать финансовый рынок. Также министерство намерено вводить инструменты валютного хеджирования.

Как отметил министр, по итогам реализации предыдущей стратегии управления госдолгом с 2019 по 2022 год, доля госдолга в национальной валюте увеличилась до 38,2% в 2020 году по сравнению с 33,4% в 2018-м.

Согласно данным Минфина, стратегия также предусматривает увеличение средневзвешенного срока к погашению госдолга с 6,4 года до семи лет в 2024-м. При этом доля долгосрочного льготного финансирования от МФО и иностранных государств для реализации инвестпроектов в общем объеме госдолга будет увеличена с 6,3% в текущем году до 7% в 2024-м.