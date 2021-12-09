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НБУ ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП и его дофинансирование на 40 млрд грн до конца года
16:39 09.12.2021 |
Национальный банк Украины ожидает дефицит государственного бюджета на 2021 год на уровне 4% ВВП при запланированных в законе о госбюджете 5,5% ВВП и его дофинансирования на 40 млрд грн до конца года при определенных законом 150 млрд грн, сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин.
"Фактический дефицит, по нашим оценкам, составит около 4%", - сказал Лупин, отвечая на вопрос агентства в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
"И если говорить о финансировании, то по закону о госбюджете необходимость финансирования дефицита госбюджета составляет 150 млрд грн (внутреннее и внешнее). Мы ожидаем, что фактическое финансирование бюджета будет находится на уровне около 40 млрд грн", - добавил он.
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