Экс-посол Канады в Украине сменит Свенчицкого на должности бизнес-омбудсмена - решение Кабмина

Экс-посол Канады в Украине Роман Ващук с 2022 года займет должность бизнес-омбудсмена, сменив на этой должности Марчина Свенчицкого, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Как указал он в Телеграм-канале по итогам правительственного заседания в четверг, Кабмин утвердил соответствующее решение Совета бизнес-омбудсмена об избрании Ващука.

Экс-мэр Варшавы Марчин Свенчикци был назначен бизнес-омбудсменом в 2019 году.

Ващук также завершил свою пятилетнюю каденцию в должности посла в 2019 году. Сообщалось, что после этого он ушел на пенсию.