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Первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ривного начнут строить в 2022 году
08:56 09.12.2021 |
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, открывая вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем украино-хорватский бизнес-форум в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.
"Убежден, что уже в следующем году в Украине начнет строиться первый автобан от польской границы, от Краковца до Львова, дальше - на Ривне. Фактически это будет частью дороги до Киева, такой транзит от европейской границы до Киева", - сказал Шмыгаль.
Автобан планируется построить протяженностью около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога будет рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта - в три этапа.
Как сообщалось, в июле этого года глава Мининфраструктуры Александр Кубраков констатировал, что в настоящее время в Украине нет ни одной дороги общего пользования, которая построена на средства частных инвесторов, и заявил, что в настоящее время разрабатываются два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево и строительство дороги Краковец - Броды - Ривне.
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