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Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты из Украины
Британия заявила о выделении дополнительно одного миллиарда фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов из Украины, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в среду.
"Решение о дополнительном выделении более 35 миллиардов гривен на проекты по торговле и инвестициям подтверждает высокий уровень стратегического партнерства, достигнутый во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре прошлого года. Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным 2,5 млрд фунтов стерлингов создаст новые возможности для нашей экономики и украинского бизнеса, повысит благосостояние украинских граждан", - цитирует пресс-служба министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Как отмечается, под председательством министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Лиз Трасс в Лондоне прошло подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании.
"В прошлом году президент Владимир Зеленский и премьер-министр Борис Джонсон заключили историческое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое открыло новый этап отношений Украины и Великобритании. За этот год наши государства почти вдвое увеличили объемы торговли, существенно укрепили сотрудничество в противодействии вызовам безопасности, начали воплощение новых проектов для продвижения интеграции Украины в ЕС и НАТО", - цитирует министра пресс-служба.
Министр напомнил, что укрепление отношений со стратегическими партнерами входит в ключевые приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
Украинская и британская делегации договорились углубить политический диалог и сотрудничество в сфере обороны и безопасности, воплощение внутренних трансформаций в Украине, Т, борьбы с изменением климата, энергетики, межчеловеческих контактов и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Стороны также договорились работать вместе над дальнейшим увеличением объемов торговли и привлечением новых инвестиций.
Решение поздравил президент Украины Владимир Зеленский: "Великолепные новости из Лондона. Великобритания дополнительно выделит 1 млрд. фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, сохранность. По итогам моих переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов".
Как сообщается, средства, направленные британским Агентством по гарантированию экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики.
Министр на заседании также особо отметил практическую помощь Соединенного Королевства в сфере развития обороноспособности нашего государства, в частности его военно-морских сил.
Главы МИД договорились совместно работать по воплощению задач Крымской платформы.
Дмитрий Кулеба также предложил активизировать работу по либерализации визового режима для украинских граждан.
По итогам подготовительного заседания Украина и Великобритания приняли совместное коммюнике.
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