Клуб экспертов представил анализ текущих макроэкономических показателей Украины - видео

В рамках ютуб-проекта «Клуб Экспертов» на ежемесячной основе запущена рубрика «Макроэкономический обзор». В декабрьском выпуске основатель проекта, кандидат экономических наук Максим Уракин проанализировал основные макроэкономические показатели Украины; в видео представлены графические материалы и иллюстрации посвященные текущей статистике Украины.

Так, согласно данным Госстата, количество населения Украины за неполный 2021 год сократилось более чем на четверть миллиона человек.

Во внешней торговле Китай уверенно занимает первую позицию среди торговых партнеров Украины, в то время как Индия оказалась на первой позиции среди стран по положительному сальдо торгового баланса

Кроме того, были изучены свежие данные и представлена статистика государственного центра занятости и выведено соотношение безработных к вакансиям. Были проанализированы отрасли с наибольшими показателями безработицы на 1 ноября 2021 года, а также показатели среднемесячной заработной платы по регионам.

Также в аналитическом ролике представлены ТОП-20 стран торговых партнеров Украины по внешнеторговому обороту в январе-сентябре 2021 года.

С полным видео вы можете ознакомиться на ютуб-канале «Клуб экспертов» по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=HbaMUbahQZM







