Рынок лизинга в Украине в 2021г. вырастет более чем на 20% - совладелец «Эска Капитал»

Рост лизингового рынка в Украине по итогам 2021 года превысит 20%, однако сохраняется большой потенциал для дальнейшего расширения рынка из-за все еще низкого уровня проникновения лизинга, считает совладелец лизинговой компании "Эска Капитал" Антон Дядюра.

"Портфель компании ("Эска Капитал" – ИФ) вырос в этом году вдвое, доход по итогам девяти месяцев составил около 400 млн грн против 140 млн грн за этот же период прошлого года, чистая прибыль увеличилась также вдвое - до 29 млн грн с 14 млн грн в 2020-м", - сказал Дядюра во время вебинара, организованного Freedom Finance Украина и посвященного выпуску облигаций "Эска Капитал".

Совладелец "Эска Капитал" отметил рост конкуренции на лизинговом рынке, в частности, за счет переключения банков с кредитования на этот инструмент.

"В Украине сейчас примерно 15% продаж автомобилей идет через схему лизинга, тогда как в соседней Словакии с 5 млн населения от 50% до 80% таких продаж через лизинг. Насколько я знаю, IFC оценивает потенциальный рынок лизинга в Украине в $30 млрд", - отметил Дядюра.

Он добавил, что компания продолжит работу с аграриями, перевозчиками и строителями, возможно, расширит линейку лизинговых продуктов.

ООО "Эска Капитал" с 2008 года предоставляет услуги международного лизинга подержанных легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, а также сельхозтехники, прицепов и полуприцепов, тягачей из Европы, Азии и США.

Согласно госреестру, соучредителями и конечными бенефициарами компании с равными долями в 50% являются Сергей Васьков и Антон Дядюра.

"ЭСКА Капитал" в 2020 году нарастила выручку на 98,9% – до 348,71 млн грн, увеличив чистую прибыль на 44,9% – до 26,36 млн грн.