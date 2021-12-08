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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине изменят алгоритм автоматической оценки земли

 

Фонд государственного имущества Украины вскоре внедрит изменения в сервис автоматической оценки земли, что позволит избежать завышенной оценочной стоимости земельных участков.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия, вопрос изменений в сервисе оценки земли обсуждался во время 5-го заседания Земельного штаба.

«Будут использоваться более усредненные значения, что будет предотвращать случаи необоснованного завышения оценочной стоимости и, соответственно, налоговые платежи, которые случаются сегодня», - пояснил первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

По его словам, Минагрополитики и Госгеокадастр наработали весь пакет документов, необходимых для обоснования и изменения этого алгоритма, и вскоре Фонд госимущества введет эти изменения.

Также он рассказал о получении банками доступа к Государственному земельному кадастру через API, в частности к информации о наличии специальных разрешений на пользование недрами и составе угодий земельных участков.

Отмечается, что для получения информации об угодьях земельных участков банкам следует подать заявление в форме приложения 54.

Два банка это уже сделали; такая возможность есть и у всех других финучреждений, акцентировал первый заместитель председателя Госгеокадастра.

Он добавил, что информация о спецразрешениях на пользование недрами и составе угодий земельных участков доступна через Публичную кадастровую карту и в выдержках из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

«Иных форм получения соответствующих данных законодательство, к сожалению, сегодня не предусмотрело. Госгеокадастр работает над соответствующими законодательными изменениями. Надеемся на их принятие уже в ближайшие месяцы», - пояснил Мирошниченко.

Участники Земельного штаба заявили о необходимости выработать единую позицию в отношении права юридических лиц на непаевые земли сельскохозяйственного назначения, а также относительно возможности обмена земельных участков и их консолидации в границах массива земель сельхозназначения. Эти вопросы будут решены в ближайшее время, заверили в министерстве.

Как сообщал Укринформ, старт рынка земли в Украине официально объявлен 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
 

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