Цена земли на аукционах возрастает в среднем на 217% - Минагро

Цена участков на земельных электронных аукционах в среднем возрастает на 217%.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики, об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время 5-го заседания Земельного штаба.

Лещенко отметил, что прозрачность земельных отношений обеспечивается, в частности, благодаря проведению земельных аукционов в электронной системе Prozorro. Продажи. В ней на сегодняшний день объявлено 1 542 аукциона, для передачи в аренду или отчуждение выставлено 8 тыс. га земельных участков в разных регионах Украины общей стоимостью 570 млн грн.

По словам министра, уже успешно состоялись 202 земельных аукциона; все лоты реализуются с возрастанием цены, которое в итоге достигает в среднем 217%.

«Рынок земли работает в штатном режиме, на сегодняшний день зарегистрировано почти 60 тыс. сделок по купле-продаже земли, которыми охвачено более 150 тыс. га земли», - отметил представитель правительста.

Средняя цена за гектар продолжает расти: сегодня она составляет почти 40 тыс. грн, заявил министр.

«Открытость данных, защита участников сделок, оптимизация всех процессов обеспечивает прозрачность рынка земли и увеличение поступлений в государственный бюджет», - подчеркнул Лещенко.

Одним из приоритетов Минагрополитики на ближайшее время министр назвал расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями, в частности, банками, которые должны рассматривать земельные участки как предмет залога.

Как сообщал Укринформ, первые земельные аукционы стартовали 8 ноября в системе Prozorro.Продажи.

По итогам ноября, земельных аукционов было 1 357 (938 по аренде и 419 - по отчуждению). Стартовая цена всех лотов - 417 млн ​​грн.