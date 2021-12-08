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Правом на налоговую скидку воспользовались 133 тысячи граждан – ГНС
08:49 08.12.2021 |
По состоянию на 1 декабря 2021 года правом на получение налоговой скидки воспользовались более 133 тыс. граждан.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).
"По состоянию на 1 декабря 2021 года декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2020 году, для получения налоговой скидки подали более 133 тыс. граждан. К возврату из бюджета декларанты определили 399,6 млн гривень. В течение 2020 года правом на налоговую скидку воспользовались более 150 тыс. человек, которые задекларировали к возврату 389,2 млн гривень", - говорится в сообщении.
Средняя сумма налога на доходы физических лиц, которая была заявлена в 2021 году к возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку, на одного человека составляет 3 тыс. грн. В 2020 году этот показатель составлял 2,6 тыс. грн.
Как известно, для получения налоговой скидки граждане должны по 31 декабря 2021 года включительно подать налоговую декларацию о доходах, полученных в течение прошлого года. Налоговая скидка для физических лиц, которые не являются субъектами хозяйствования, - это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика - резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины.
В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, которое обращается за налоговой скидкой (их покупателя (получателя), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отображена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты таких товаров (работы, услуги).
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