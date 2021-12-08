В ноябре зарегистрировано 58,3 тыс. подержанных автомобилей, импортированных из-за рубежа

Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 81% превзошло показатель годичной давности и на 4% результат предыдущего месяца, сообщает Укравтопром.

Больше регистраций подержанного импорта в месяц осуществлялось только в феврале 2019 года, когда впервые заканчивался срок льготной легализации автомобилей на еврономерах.

В результате, в ноябре, доля подержанных иномарок составила 87% от всех легковых автомобилей, которые впервые были регистрировалась в Украине.

Самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Volkswagen Passat. В ноябре 2021 года украинцы зарегистрировали почти 4 тысячи ввезенных автомобилей с пробегом этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf, за месяц на украинские номера перешли 3377 Гольфов.

На третьем месте Renault Megane - 3225 растаможенных и зарегистрированных автомобилей.

Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в ноябре стали 2523 украинца.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1781 шт.

В общей сложности, с начала года, украинские номера получили почти 470 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из других стран, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года.