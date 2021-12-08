Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 37 млрд грн

Министерство финансов повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с ноябрьским прогнозом на 37 млрд грн – до 493,6 млрд грн, свидетельствует прогноз за декабрь на сайте министерства.

Согласно ему, прогноз выплат по итогам 2021 года снизился на 2,1 млрд грн, до 591,7 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу - на 1,65 млрд грн, до 443,35 млрд грн.

В январе-марте 2022-го Минфин ожидает выплат в размере 129,66 млрд грн, в апреле-июне - 125,42 млрд грн. Пиковые выплаты по госдолгу в 2022 году ожидаются в июле-сентябре - 139,11 млрд грн, тогда как в октябре-декабре - 99,42 млрд грн, указано в текущем прогнозе.

Согласно материалам Минфина, в декабре этого года выплаты по госдолгу прогнозируются на уровне 37 млрд грн.

При этом министерство на 8,77 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году - до 353,6 млрд грн, в 2024-м – на 11,88 млрд грн, до 338,47 млрд грн.