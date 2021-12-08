Грузоперевозки по Днепру за 11 мес. увеличились на 31%

Объемы грузоперевозок по реке Днепр в январе-ноябре 2021 года составили более 13,2 млн тонн, что на 31% больше, чем было за аналогичный период 2020 года.

Согласно статистике, обнародованной на сайте Министерства инфраструктуры Украины, больше всего было перевезено: стройматериалов - 8,8 млн тонн (увеличение на 72%), зерновых - более 3,1 млн тонн (на уровне прошлого года) и металлопродукции - более 1,1 млн тонн (снижение на 30%).

Кроме того, за 11 месяцев текущего года по Днепру было перевезено 24,5 тыс. тонн опасных грузов.

Количество судопроходов за указанный период - 14,7 тыс. (увеличение на 40%), из которых внутренние - 12,9 тыс., морские - 1,8 тыс.

Мониторинг судов по р. Днепр проводился Речной информационной службой филиала "Дельта-лоцман" ГП "Администрация морских портов Украины".

