Объем реализованной в Украине промпродукции за 10 мес. вырос на 43,8% - Госстат

Украина в январе-октябре 2021 года реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,829 трлн грн, что на 43,8% больше, чем в январе-октябре 2020 года (1,967 трлн грн), в т.ч. за пределы страны на сумму 837,727 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, в октябре-2021 по сравнению с октябрем-2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 29,1%. Реализация продукции добывающей промышленности в октябре-2021 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 23,7%, перерабатывающей промышленности – на 30,2%.

По отношению к предыдущему месяцу (октябрь к сентябрю 2021 года) реализация в добывающей промышленности снизилась на 2,4%, в перерабатывающей – 0,3%.

В общем объеме реализации промпродукции за 10 месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (62,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,2%), добывающую промышленность и разработку карьеров (17,1%), металлургическое производство (16,8%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-октябрь 2021г.¹

январь-октябрь 2021г., млн грн (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % из него за пределы страны, млн грн к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 2829008.3 100.0 837727.7 29.6 Добывающая и перерабатывающая промышленность 2252090.4 79.6 835828.6 37.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 485179.3 17.1 166680.9 34.4 добыча каменного и бурого угля 47372.6 1.7 - - добыча сырой нефти и природного газа 124230.2 4.4 - - добыча металлических руд 273676.2 9.7 157621.2 57.6 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 30009.8 1.0 9054.7 30.2 Перерабатывающая промышленность 1766911.1 62.5 669147.7 37.9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 539444.1 19.1 156836.0 29.1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 22392.3 0.8 9928.5 44.3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 95587.3 3.4 37496.7 39.2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 83438.3 2.9 7396.0 8.9 Производство химических веществ и химической продукции 82701.2 2.9 25552.1 30.9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 38493.7 1.4 5260.6 13.7 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 166298.9 5.9 24271.9 14.6 Металлургическое производство 475115.9 16.8 298651.1 62.9 Машиностроение 158970.0 5.6 73116.3 46.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 11359.0 0.4 2877.0 25.3 Производство электрического оборудования 32032.0 1.1 11540.6 36.0 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 58208.8 2.1 34751.9 59.7 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 52573.3 1.9 16974.2 32.3 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 543608.1 19.2 к/с к/с Водоснабжения;канализация, отходы 33309.8 1.2 к/с к/с

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в октябре 2021г, %

октябрь 2021 к сентябрю 2021 октябрь 2021 к октябрю 2020 из него внутреннего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021 октябрь 2021 к октябрю 2020 из него внешнего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021 октябрь 2021 к октябрю 2020 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 99.3 129.1 100.7 132.8 96.6 121.9 Товары промежуточного потребления 92.3 134.5 94.0 135.7 89.9 132.9 Инвестиционные товары 89.0 107.8 94.6 131.0 76.4 72.3 Потребительские товары краткосрочного использования 112.7 118.1 106.7 116.3 127.6 122.0 Потребительские товары долгосрочного использования 94.0 112.2 100.6 122.2 89.1 104.9 Энергия 112.3 163.4 113.3 163.1 74.9 177.4

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в октябре 2021г. по основным видам деятельности, %

октябрь 2021 к сентябрю 2021 октябрь 2021 к октябрю 2020 из него внутреннего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021 октябрь 2021 к октябрю 2020 из него внешнего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021 октябрь 2021 к октябрю 2020 Добывающая и перерабатывающая промышленность 99.3 129.1 100.7 132.8 96.6 121.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 97.6 123.7 100.3 148.0 88.0 74.8 добыча каменного и бурого угля 137.9 126.0 137.9 126.0 - - добыча сырой нефти и природного газа 115.0 164.8 115.0 164.8 - - добыча металлических руд 79.3 95.8 73.3 157.0 86.3 69.3 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 87.4 127.0 83.1 119.6 101.0 151.0 Перерабатывающая промышленность 99.7 130.2 100.8 129.5 97.7 131.6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 113.7 118.8 106.7 116.6 131.2 123.6 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 99.0 102.9 97.8 103.1 100.6 102.7 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 96.6 127.8 99.8 125.9 91.6 131.2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98.0 195.5 99.7 196.6 74.9 177.4 Производство химических веществ и химической продукции 107.2 148.1 106.6 142.6 108.7 163.1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 100.0 121.9 104.4 119.7 73.4 145.3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 96.1 122.9 97.3 124.7 88.9 111.6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 91.1 160.6 94.5 150.1 88.6 169.5 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 86.9 103.2 93.7 129.4 76.9 76.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.3 124.9 92.7 114.9 130.7 166.0 Производство электрического оборудования 105.0 112.3 109.2 120.8 97.2 98.0 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 75.9 91.2 90.8 132.8 63.0 65.6 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 102.7 115.6 105.6 122.7 93.9 96.9

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации

Данные: Госстат Украины