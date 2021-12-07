Объем реализованной в Украине промпродукции за 10 мес. вырос на 43,8% - Госстат

По ее данным, в октябре-2021 по сравнению с октябрем-2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 29,1%. Реализация продукции добывающей промышленности в октябре-2021 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 23,7%, перерабатывающей промышленности – на 30,2%.
По отношению к предыдущему месяцу (октябрь к сентябрю 2021 года) реализация в добывающей промышленности снизилась на 2,4%, в перерабатывающей – 0,3%.
В общем объеме реализации промпродукции за 10 месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (62,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,2%), добывающую промышленность и разработку карьеров (17,1%), металлургическое производство (16,8%).
Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-октябрь 2021г.¹
|январь-октябрь 2021г., млн грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|2829008.3
|100.0
|837727.7
|29.6
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|2252090.4
|79.6
|835828.6
|37.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|485179.3
|17.1
|166680.9
|34.4
|добыча каменного и бурого угля
|47372.6
|1.7
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|124230.2
|4.4
|-
|-
|добыча металлических руд
|273676.2
|9.7
|157621.2
|57.6
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|30009.8
|1.0
|9054.7
|30.2
|Перерабатывающая промышленность
|1766911.1
|62.5
|669147.7
|37.9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|539444.1
|19.1
|156836.0
|29.1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|22392.3
|0.8
|9928.5
|44.3
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|95587.3
|3.4
|37496.7
|39.2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|83438.3
|2.9
|7396.0
|8.9
|Производство химических веществ и химической продукции
|82701.2
|2.9
|25552.1
|30.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|38493.7
|1.4
|5260.6
|13.7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|166298.9
|5.9
|24271.9
|14.6
|Металлургическое производство
|475115.9
|16.8
|298651.1
|62.9
|Машиностроение
|158970.0
|5.6
|73116.3
|46.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|11359.0
|0.4
|2877.0
|25.3
|Производство электрического оборудования
|32032.0
|1.1
|11540.6
|36.0
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|58208.8
|2.1
|34751.9
|59.7
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|52573.3
|1.9
|16974.2
|32.3
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|543608.1
|19.2
|к/с
|к/с
|Водоснабжения;канализация, отходы
|33309.8
|1.2
|к/с
|к/с
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в октябре 2021г, %
|октябрь 2021 к сентябрю 2021
|октябрь 2021 к октябрю 2020
|из него внутреннего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021
|октябрь 2021 к октябрю 2020
|из него внешнего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021
|октябрь 2021 к октябрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|99.3
|129.1
|100.7
|132.8
|96.6
|121.9
|Товары промежуточного потребления
|92.3
|134.5
|94.0
|135.7
|89.9
|132.9
|Инвестиционные товары
|89.0
|107.8
|94.6
|131.0
|76.4
|72.3
|Потребительские товары краткосрочного использования
|112.7
|118.1
|106.7
|116.3
|127.6
|122.0
|Потребительские товары долгосрочного использования
|94.0
|112.2
|100.6
|122.2
|89.1
|104.9
|Энергия
|112.3
|163.4
|113.3
|163.1
|74.9
|177.4
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в октябре 2021г. по основным видам деятельности, %
|октябрь 2021 к сентябрю 2021
|октябрь 2021 к октябрю 2020
|из него внутреннего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021
|октябрь 2021 к октябрю 2020
|из него внешнего оборота, октябрь 2021 к сентябрю 2021
|октябрь 2021 к октябрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|99.3
|129.1
|100.7
|132.8
|96.6
|121.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|97.6
|123.7
|100.3
|148.0
|88.0
|74.8
|добыча каменного и бурого угля
|137.9
|126.0
|137.9
|126.0
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|115.0
|164.8
|115.0
|164.8
|-
|-
|добыча металлических руд
|79.3
|95.8
|73.3
|157.0
|86.3
|69.3
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|87.4
|127.0
|83.1
|119.6
|101.0
|151.0
|Перерабатывающая промышленность
|99.7
|130.2
|100.8
|129.5
|97.7
|131.6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|113.7
|118.8
|106.7
|116.6
|131.2
|123.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|99.0
|102.9
|97.8
|103.1
|100.6
|102.7
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|96.6
|127.8
|99.8
|125.9
|91.6
|131.2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98.0
|195.5
|99.7
|196.6
|74.9
|177.4
|Производство химических веществ и химической продукции
|107.2
|148.1
|106.6
|142.6
|108.7
|163.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|100.0
|121.9
|104.4
|119.7
|73.4
|145.3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|96.1
|122.9
|97.3
|124.7
|88.9
|111.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|91.1
|160.6
|94.5
|150.1
|88.6
|169.5
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|86.9
|103.2
|93.7
|129.4
|76.9
|76.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.3
|124.9
|92.7
|114.9
|130.7
|166.0
|Производство электрического оборудования
|105.0
|112.3
|109.2
|120.8
|97.2
|98.0
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|75.9
|91.2
|90.8
|132.8
|63.0
|65.6
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|102.7
|115.6
|105.6
|122.7
|93.9
|96.9
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации
Данные: Госстат Украины