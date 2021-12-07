Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в III кв. возрос на 11,8% - Госстат

По ее данным, объем реализованных населению услуг составил 22,4% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в первом квартале 2021 года объем реализации предприятий сферы услуг вырос на 1%, во втором – на 22,9%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в III кв 2021г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего
|290602.3
|65055.1
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|112792.4
|10923.8
|Наземный и трубопроводный транспорт
|46295.5
|3927.4
|пассажирский ж/д транспорт междугороднего сообщения
|к
|к
|грузовой железнодорожный транспорт
|4121.5
|93.5
|другой пассажирский наземный транспорт
|4115.7
|3197.2
|грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|17889.5
|78.2
|трубопроводный траспорт
|к
|к
|Водный транспорт
|731.5
|к
|Авиационный транспорт
|12104.0
|к
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|50659.9
|1218.4
|Почтовая и курьерская деятельность
|3001.5
|941.4
|Временное размещение и организация питания
|9564.1
|6186.6
|Временное размещение
|3689.2
|2215.2
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|5874.9
|3971.4
|Информация и телекоммуникации
|53450.8
|15943.3
|Издательская деятельность
|1128.4
|53.1
|Производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей
|2174.5
|619.1
|Деятельность в сфере радио и телевещания
|3262.0
|219.1
|Телекоммуникации (электросвязь)
|23013.8
|14740.7
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|17201.2
|47.1
|Предоставление информационных услуг
|6670.9
|264.2
|Операции с недвижимым имуществом
|26896.2
|1169.0
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|404.7
|34.2
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|25447.7
|687.9
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|1043.8
|446.9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|32691.8
|1219.7
|Деятельность в сферах права, бухучета
|4397.8
|76.2
|Деятельность главных управлений (хед-офисов); консультирование по вопросам управления
|2615.3
|-
|консультирование по вопросам управления
|1787.9
|-
|Деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования
|8284.0
|439.1
|Научные исследования и разработки
|2776.9
|95.6
|Рекламная деятельность и исследования рынка
|13395.5
|к
|другая профессиональная, научная и техническая деятельность
|974.3
|к
|Ветеринарная деятельность
|248.0
|83.6
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|26180.1
|7377.1
|Аренда, прокат и лизинг
|6948.0
|123.2
|Деятельность по трудоустройству
|1856.4
|к
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|4147.9
|к
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|3986.3
|206.6
|Обслуживание зданий и территорий
|6326.8
|3295.8
|из нее деятельность по уборке
|1955.3
|360.5
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2914.7
|270.7
|Образование
|7215.7
|6839.0
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|18485.8
|14235.6
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|2274.0
|908.1
|Предоставление других услуг
|1051.4
|252.9
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
Данные: Госстат