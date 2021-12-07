Консенсус-прогноз роста экономики Украины ухудшился до 3,4% в 2021-м и 3,6% в 2022-м - Минэкономики

Рост ВВП Украины в 2021 году составит 3,4% вместо ожидавшихся в апреле 4,1%, а рост экономики в 2022 году прогнозируется на уровне 3,6% вместо 3,7%, такой консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономики на своем сайте в понедельник.

"Эксперты ожидают роста ВВП: в 2021-м на уровне 3,4% в отличие от ранее прогнозируемых 4,1%, в 2022-м - на 3,6% в отличие от 3,7% соответственно", - указало министерство в консенсус-прогнозе "Украина: перспективы развития, вызовы и угрозы постпандемического развития".

Как поясняется в документе, пересмотр показателей в основном обусловлен замедлением роста инвестиций.

В 2023-2024 гг. рост экономики составит 3,4% и 4% соответственно, свидетельствует консенсусная оценка экспертов.

Консенсусная оценка инфляции в 2021 году составила 9,4%, в 2022-м 8%, тогда как к концу этого года эксперты ожидают инфляцию на уровне 10,6%, к концу следующего - 6,5%. Уровень безработицы, как ожидают эксперты, составит 9,4% в 2021-м и 9% в 2022 году.

Курс гривни, согласно консенсусной оценке, в 2021 году составит 24,4 грн/$, к концу года - 27,5 грн/$.

Согласно консенсус-прогнозу, рост экспорта Украины в 2021- году составил 0,3% при увеличении импорта на 10%, в 2022-м - на 4,5% и 6,7% соответственно.

При этом консенсусная оценка роста сельского хозяйства составит 7,4% в этом году и 3% - в следующем, промышленности - 2,1% и 2,8% соответственно.

Эксперты также прогнозируют отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в 2021 году на $4,5 млрд или 2,4% ВВП, в 2022-м отток ПИИ составит $3,8 млрд или 1,8% ВВП.

Дефицит сводного бюджета в 2021 году составит 3,9% или 199,8 млрд грн, тогда как в апреле прогнозировалось 4,9% ВВП или 223,5 млрд грн.

Эксперты изменили ожидания дефицита счета текущих операций в 2021 году - он составит 0,5%ВВП вместо 1% ВВП, как прогнозировалось в апреле.

В министерстве отметили, что прогнозы на 2021 год и далее все еще находятся под влиянием неопределенности будущего развития. Если в предыдущем прогнозе главную роль сыграл фактор преодоления пандемии COVID-19 в стране и в мире, то в настоящее время к факторам появления новых штаммов вируса и скорости вакцинации добавляется длительность и сложность посковидного восстановления на фоне непрогнозированности ценовых пиков или изменений на мировых рынках (электрических, продовольственных и прочих). Поэтому эксперты достаточно осторожно относятся к своим оценкам, подчеркнуло Минэкономики.

Консенсус-прогноз является усредненным значением основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса. Консенсус-прогноз на 2021-2024 гг. рассчитан на базе материалах, предоставленных экспертами Минэкономики, Минфина, Института экономкиики и прогнозирования НАН Укарины, Государственного научно-исследовательского институту информатизации и моделирования, Института эволюционной экономики, Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ, Института исследований научно-технического потенциала и истории им. Доброва НАНУ, Укрпромвнешэкспертизы, Госвнешнинформа, Института экономических исследований и политических консультаций, Международного центра перспективных исследований, Dragon Capital, CASE Украина и АО "Укрсиббанк".

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в первом квартале этого года на 2,2%. Рост во втором квартале этого года Госстат предварительно оценил в 5,4%, однако затем улучшил оценку до 5,7%.

Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1% ВВП, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1% ВВП.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5% ВВП, Международный валютный фонд - 3,2% ВВП.