Морпорты Украины за 11 мес.-2021 сократили грузоперевалку на 6%

Морские порты Украины в январе-ноябре 2021 года обработали 136,96 млн тонн грузов, что на 6% ниже показателей аналогичного периода 2020 года.

Как сообщается на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ), по итогам января-ноября перевалка экспортных грузов составила 105,7 млн тонн (-6% к аналогичному периоду 2020 года), импортных - 21,52 млн тонн (-1,1%), транзитных - 7,6 млн тонн (- 16,7%), каботажных - 2,05 млн тонн (-10,1%).

Наибольшие объемы перевалки в январе-ноябре пришлись на зерновые грузы и руду - 44,1 млн тонн (-0,2%) и 34,2 млн тонн (-15,8%) соответственно.

Перевалка нефтепродуктов за 11 месяцев выросла на 72,7% и составила 1,73 млн тонн.

Кроме того, за январь-ноябрь текущего года обработано 923 212 TEU контейнеров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 11 месяцев пять портов превысили объем перевалки прошлогоднего показателя за январь-ноябрь: "Черноморск" (22,85 млн тонн; +5,1%), "Ольвия" (4,58 млн тонн; +25,5%), "Измаил" (3,57 млн тонн; +20,2%), "Рени" (1,2 млн тонн; +34,1%), "Усть-Дунайск" (50,4 тыс. тонн; в два раза).

Портам "Мариуполь" и "Одесса" почти получилось достичь показателей прошлого года. Грузооборот порта "Одесса" за 11 месяцев составил 20,5 млн тонн (-4,2%), порта "Мариуполь" - 6,3 млн тонн (-3%).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов. В 2019 году морские порты обработали 160 млн тонн.