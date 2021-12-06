Финансовые новости
- |
- 06.12.21
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин сменил руководителя Госэкоинспекции
11:24 06.12.2021 |
Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции начальника Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) Игоря Зубовича. Соответствующее распоряжение обнародовано на правительственном портале.
Другим своим распоряжением №1545-р Кабмин признал утратившим силу решение от 4 ноября о назначении и.о. председателя этой инспекции Дмитрия Зарубы, занимавшего должность первого заместителя главы Госэкоинспекции.
Напомним, 3 ноября правительство уволило Андрея Малеваного с должности главы Государственной экологической инспекции, а также уволило его заместителя Виктора Канцурака.
Малеваный был назначен главой Госэкоинспекции 20 мая 2020 года. До этого он с 2011 года находился на госслужбе, в том числе на руководящих должностях в ГУ Госземагентства в Киеве и Киевской области, в аппарате и департаменте благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию
|Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»
|Исход мажоритарщиков из «Слуги народа». Когда ждать парламентского кризиса
|Забрать рубильник. Как Зеленский с помощью Рады получит новое оружие против Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть продолжает дорожать 6 декабря более чем на 2%
|Морпорты Украины за 11 мес.-2021 сократили грузоперевалку на 6%
|Топливо в рознице 6 декабря подешевело на 50 коп./л
|Кабмин сменил руководителя Госэкоинспекции
|Средняя цена импорта газа в Украину в ноябре увеличилась на 6,6%
|Нафтогаз просит НКРЭКУ пересмотреть тариф на услуги поставщика «последней надежды»
Это интересно
|Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте
|Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 800 голов
|Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные панели из органических материалов
|В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео
|Nissan представил трековый спорткар в стиле электрокроссовера Ariya
|Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США
|Tesla представила свой самый дешёвый «электромобиль» — детский квадроцикл Cyberquad за $1900