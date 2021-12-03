Спрос на новые коммерческие авто в Украине за 11 мес.-2021 вырос на 40,5%

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецавто) в Украине в январе-ноябре 2021 года выросли на 40,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года - почти до 14 тыс. ед., сообщает "Укравтопром".

Таким образом, по итогам 11 месяцев этот рынок немного ускорил темп прироста к аналогичному периоду прошлого года - по итогам 10 месяцев прирост составлял 39%.

Согласно сообщению на сайте ассоциации в пятницу, такая динамика обусловлена регистрациями автомобилей в ноябре, которые выросли в 1,5 раза к ноябрю-2020 и на 6,2% к октябрю текущего года - до 1,479 тыс. ед.

Лидером рынка, как и в октябре, стал Citroen с ростом регистраций почти втрое - до 272 ед. (в прошлом году - четвертая строчка рейтинга). Второе место у прошлогоднего лидера Renault - 243 автомобиля и прирост на 8%. Третий результат показала марка FIAT - 66 регистраций (на треть больше).

В первую пятерку также вошли Peugeot - 133 ед. (+6%) и МАЗ - 88 ед. (+54%), которые годом ранее занимали соответственно второе и седьмое места в рейтинге.

В сегменте новых грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны, по данным на сайте информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, продажи в ноябре показали положительную динамику, несмотря на дефицит машин из-за чип-кризиса, увеличившись на 5%, а за 11 месяцев продажи выросли на 37%.

В то же время, отмечают аналитики, позиции лидеров дефицит изменил очень существенно. Лидер этого сегмента рынка МАЗ в ноябре немного снизил активность из-за дефицита машин, но смог по итогам 11 месяцев нарастить продажи на 35%.

"Уже в декабре МАЗ гарантировано поставит новый посткризисный рекорд продаж - более 1 тыс. грузовиков за год. Так много никто из производителей еще не продавал за последние 10 лет", - отмечается в сообщении.

В ноябре подтянулись поставки и европейских производителей. Так, MAN вернул второе место с долей рынка 10%, активно наращивали продажи Mercedes-Benz и Volvo, а пятым финишировал IVECO, дилеры которой распродали все поставки грузовиков на ближайшее время.

AUTO-Consulting констатирует, что на фоне дефицита стремительно выросли продажи китайских брендов - Dayun, Shacmam, JAC, XCMG, неплохо работали и дилеры корейской Hyundai.

Ассоциация "Укравтопром" в пятницу также обнародовала статистику первичных регистраций новых автобусов в Украине (включая микроавтобусы), где в ноябре позицию лидера смог вернуть себе украинский Ataman, который год назад занял вторую позицию, а в октябре - четвертую. Регистрации этих автобусов выросли на 91% к ноябрю-2020 - до 44 ед.

Второе место также у украинского производителя - "Эталон": автобусов этой марки зарегистрировано 42 ед. против 10 ед. в ноябре-2020 и 19 - в октябре-2021. Лидер октября - турецкие автобусы Karsan, которые год назад в Украине еще не регистрировались, в ноябре откатился на третье место с 20 машинами против 91 в октябре.

Четвертое место у украинского бренда ZAZ - 18 автобусов против 15 в ноябре прошлого года, на пятой строчке - семь автобусов "Богдан" против 9 ед.

В ноябре 2020 года на этом рынке лидировали автобусы МАЗ, которые в ноябре-2021 не вошли в десятку наиболее продаваемых автобусов.

Все в ноябре-2021 в Украине зарегистрировано 154 новых автобусов - на 16,7% больше, чем годом ранее, но на 44% меньше, чем в октябре текущего года.

Как сообщалось, по итогам 2020 года первичные регистрации коммерческих автомобилей сократились на 6% по сравнению с 2019 годом - до 11,6 тыс. ед. Статистика по автобусам не приводилась.