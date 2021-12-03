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Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен
20:55 03.12.2021 |
Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2021 года составили 460,1 млрд гривен, расходы - 475,7 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 15,6 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 298,1 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 24,4 млрд гривен.
Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162,0 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.
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