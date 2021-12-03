Объем сделок с землей в Украине за неделю вырос на 11,2%

В Украине за неделю 26 ноября – 2 декабря проведено 4,84 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения, что на 11,2% больше показателей прошлой недели, при этом общая площадь проданных земельных участков возросла на 17,6% - до 12,96 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно сообщению, в целом с момента открытия рынка земли 1 июля заключено 56,96 тыс. земельных сделок на участки общей площадью 143,88 тыс. га.

Таким образом, на прошлой неделе ежедневно осуществлялась в среднем 691 сделка с землей (на минувшей неделе – 621 сделок в день) на общую площадь 1,85 тыс. га (1,57 тыс. га).

В соответствии с данными Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Львовской области – 120,63 тыс. грн. За ней следуют Киевская – 92,91 тыс. грн/га и Ивано-Франковская – 46,41 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Черновицкая и Ривненская области – соответственно 25,5 тыс. грн/га и 25,4 тыс. грн/га, за ними - Одесская и Хмельницкая области – соответственно 24,04 тыс. грн/га и 21,73 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях – 5,67 тыс. грн/га и 6,76 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской – 8,82 тыс. грн/га и Житомирской – 9,1 тыс. га, тогда как средняя по стране осталась неизменной – 23,28 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 20,24 тыс. га. За ней следуют Кировоградская – 15,68 тыс. га, Днепропетровская – 12,85 тыс. га, Полтавская – 11,74 тыс. га и Херсонская области – 11,21 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке – 2,45 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,39-0,71 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,9-5,1 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.